أزياء رسمية تخفي عيوب الجسم بأسلوب آشلي غراهام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - اختلفت معايير الجمال في السنوات القليلة الماضية، وعاد القوام الممتلئ ليكون مقياساً للجمال، بعد أن قلبت عدد من النجمات العالميات معادلة الجسم النحيف، مثل: كيم كاردشيان Kim Kardashian، بيونسيه Beyonce ، جينيفر لوبيز Jennifer Lopez، آشلي غراهام Ashley Graham، والقائمة تطول.. وحتى على منصات عروض كبرى دور الأزياء العالمية؛ أصبحنا نشاهد أجمل التصاميم العصرية والأنيقة الخاصة بالممتلئات.

لكن مع كل ذلك، على النساء اللاتي يتمتعن بجسم ممتلئ أن يتعلمن طرق تنسيق الملابس التي تساعد على إخفاء عيوب الجسم، وإبراز نقاط القوة فيه، مثل عارضة الأزياء آشلي غراهام Ashley Graham التي اخترناها اليوم لتكون مثالاً على ذلك، ولتستوحي منها أجمل أفكار الأزياء الرسمية.



لوك أنيق في فستان ميدي اعتمدته آشلي غراهام:

لوك أنيق اعتمدته آشلي غراهام في فستان ميدي مع حزام على الخصر



نظريات كثيرة تقول إن النساء الممتلئات عليهن الابتعاد عن الألوان الفاتحة، لكن آشلي غراهام Ashley Graham أثبتت هنا عكس ذلك؛ حين نسقت لوك كاملاً باللون الأبيض السكري، وقد اختارت فيه فستان ميدي بقصة ضيقة، لكن الحيلة التي اتبعتها هي اعتماد حزام كورسيه؛ أبرز نحافة خصرها، وأيضاً اعتماد تنسيق قميص طويل منسدل مع الإطلالة.

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آشلي غراهام في بدلة رسمية باللون الأحمر:

بدلة رسمية باللون الأحمر تألقت بها آشلي غراهام



تحديد الخصر هو من أهم الخطوات التي على النساء الممتلئات اعتمادها مثل آشلي غراهام Ashley Graham التي اختارت لوك عصرياً في البدلة الرسمية باللون الأحمر الحيوي، وقد اعتمدتها بقصة أبرزت خصرها، وأوحت بتناسق القوام، ولاسيّما من ناحية تصميم البليزر والبنطلون القماشي بقصة الأرجل الواسعة.

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جمبسوت أسود تألقت به آشلي غراهام:

جمبسوت أسود أبرز جمال آشلي غراهام



الجمبسوت من الممكن أن يكون خياراً مثالياً للنساء الممتلئات، ولاسيّما إن اعتمدنه بتصميم مشابه للتصميم الذي اختارته آشلي غراهام Ashley Graham حيث إنه خلق تناسقاً في قوامها، وجعلها تبدو أكثر نحافة مع الياقة المفتوحة على شكل حرف V، والأكمام الطويلة، وقصة الأرجل الواسعة، وطبعاً الخصر المحدد بحزام قماشي.

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فستان أسود مميز تألقت به آشلي غراهام:

فستان رائع أسود تألقت به آشلي غراهام



ليس هنالك خيار أفضل من الفستان الأسود للنساء الممتلئات؛ ليبرز جمالهن، مثل هذا الفستان المميز الذي اختارته آشلي غراهام Ashley Graham من زاك بوزن Zac Posen بقصة ذيل السمكة التي ناسبتها تماماً، وجعلت قوامها يبدو مثل الساعة الرملية.



أفكار أزياء رسمية للنساء الممتلئات؛ لإخفاء عيوب الجسم على طريقة عارضة الأزياء آشلي غراهام Ashley Graham، شاهدي الصور واستوحي من التنسيقات التي تناسبك.

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