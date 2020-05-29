إطلالات ياسمين صبري بالبدلة والبليزر أناقة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - تختار ياسمين صبري دائماً صيحات الموضة الجديدة والمبتكرة، والتي غالباً ما تبدو أنثوية لكن مع لمسات أنثوية ناعمة، ومن ضمن الصيحات المميزة التي شاهدناها بها في أكثر من مناسبة هي البدلة الرسمية وجاكيت البليزر، وقد كانت حريصة على تنسيق هاتين الصيحتين بأسلوبها الأنيق البعيد عن التكلف، واليوم جمعنا بالصور إطلالات ياسمين صبري بالبدلة والبليزر لتستوحي أفكاراً مميزة تتألقين بها في مختلف المناسبات اليومية والرسمية أيضاً.



ياسمين صبري في اطلالة أنيقة في البدلة الرسمية:

ياسمين صبري في اطلالة أنيقة في البدلة الرسمية



اطلالة رائعة أطلّت بها ياسمين صبري، وقد اعتمدت فيها البدلة الرسمية التي اختارتها بتصميم عصري باللون الكحلي الداكن وكانت مؤلفة من جيليه من دون أكمام محدد الخصر ومزينة بأزرار معدنية باللون الذهبي ومعها بنطلون قصير بقصة أرجل واسعة، وقد اختارت مع اللوك حذاء كعب عال باللون البيج ومجوهرات ألماسية وذهبية ناعمة.

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تنسيق أنيق في البليزر الأبيض اعتمدته ياسمين صبري:

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بليزر أبيض نسقته ياسمين صبري مع اطلالة أنيقة باللون الأسود



البليزر الأبيض من أجمل صيحات الموضة لهذا الموسم حيث شاهدنا منه العديد من التصاميم المميزة مثل التصميم الذي تألقت به ياسمين صبري في إحدى المناسبات والذي اختارته من بالمان Balmain بقصة أنيقة محدد الخصر مع صفيْ أزرار، وقد نسقت معه توب ضيقة وبنطلوناً خصر عالٍ من الجلد الأسود وحذاء كعب عالٍ بتصميم أنيق كلاسيكي.

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ياسمين صبري في البليزر مع الفستان:

البليزر مع الفستان بأسلوب ياسمين صبري



في مشوار صباحي شاهدنا ياسمين صبري وقد تألقت في لوك جمع بين الأناقة والعصرية؛ حيث نسقت بليزر باللون الكحلي، ونسقت من تحته فستاناً ميدي من القطن باللون الرمادي وحذاء كعب عالٍ باللون الأبيض من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin وحقيبة يد باللون الأحمر بحجم كبير.





اطلالات ياسمين صبري بالبدلة والبليزر شاهدي الصور التي جمعناها لك اليوم من مناسبتها المختلفة، واستوحي بعض الأفكار التي تجمع بين الأناقة والعصرية.

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