استوحي اطلالات 2020 من موضة السبعينات  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - خلال موسم الصيف، تحرص كلّ سيّدة أنيقة على أن تظهر بأجمل اطلالات لحضور العديد من المناسبات ، فتبحث عن كلّ ما هو جديد ومواكب للموضة.

وبهدف الحصول على لوك عصريّ بأسلوب أنيق مناسب، تختار لك أزياء من موضة السبعينيّات لدمجها في إطلالة مختلفة ومميّزة.

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تعرفي الى مجموعة من إطلالات خطوط الموضة العالميّة المستوحاة من حقبة السبعينيّات والتي تتماشى مع تقاليد المجتمع العربي عموماً، والمجتمع السعودي خصوصاً، وهي متوفّرة بالأسواق، نقسّمها وفق الإطلالات النهارية المنعشة والإطلالات المسائية المتألّقة.







الإطلالات الصباحيّة





- الدنيم

Celine





إنّ الدنيم، أو الجينز، أقوى موضة للإطلالات اليوميّة والنهاريّة، حاضرة في جميع المواسم ولا تبطلها السنين، وتُعتبر خياراً مريحاً وأنيقاً. وفي ما يخصّ تنسيق إطلالة الدنيم، يُلبَس كأوفرول، و ومن الافضل إكماله بأحذية باللون الأسود، الأبيض، الأصفر، أو الأزرق، مع أكسسوار.









- ألوان الباستيل

Chloe



يُعتبرالباستيل بدرجاته المختلفة لوحة لونيّة تضخّ الأناقة والرقيّ في الإطلالة، وقد أصبحت من أبرز صيحات الموضة العالميّة لصيف 2020. يناسبها غالباً المكياج العاري No-Makeup Makeup، أو المكياج الناعم مع أكسسوار ناعم، وأحذية نيود أو بيضاء.

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- الجلد



تُعتبر صيحة الجلود الملوّنة من الإطلالات ذات الطابع الكلاسيكي. ويُنصح بأن تنحصر الإطلالة بخامتين من الجلد، لا أكثر، وخامة أخرى، مثل تنّورة جلد مع بلوزة من قماش آخر؛ مع تفضيل المكياج القويّ والأكسسوارات البارزة.







- البليزر الطويلة

Altuzarra





تصدّرت جاكيت البليزر الطويلة عروض الأزياء العالميّة، وهي مثاليّة لإطلالة عيد أنيقة يمكن اعتمادها في النهار أو المساء. ويمكن تنسيقها بمختلف الأساليب وفق الإطلالة التي تختارينها، ويُنصح بارتداء هذه السترة مع حذاء بكعب عالٍ.









الإطلالات المسائيّة



• الترتر



عادت صيحة الترتر إلى موضة هذا العام، فهناك موديلات أنيقة لفساتين من الترتر اللامع يمكن ارتداؤها خلال مناسبة عشاء في فترة العيد، وهنا تشدّد العوني على عدم المبالغة في اعتماد البريق، من أجل ضمان إطلالة أنيقة، وتنسيقها مع حذاء بكعب مناسب وحقيبة كلاتش.





• أكمام البالون أو الـ Puff

Khaite



بأسلوب رومانسيّ حضرت أكمام البالون Puff Sleeves في موضة 2020، صيحة تضيفها منسّقة المظهر إلى إطلالات المساء، وترى أنّها تناسب الأجسام النحيلة من فوق والأجسام المستطيلة، وتفضّل ارتداءها مع تنّورة قصيرة أو بنطلون.

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