خاص بالممتلئات: ملابس جذابة ومريحة من عروض ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - تعتبر الأزياء الواسعة من أبرز القطع التي تبحث عنها السيدات الممتلئات خلال فصل الصيف، ذلك نظراً للراحة التي تضفيها على الحركة والأسلوب. ولربيع وصيف 2020، تضمنت مجموعات أهم العلامات التجارية خيارات مميزة ومتنوعة تسهّل على الممتلئات عملية انتقاء الملابس الجذابة للمزج بين الأناقة والراحة.

فستان واسع لإطلالة مسائية من روشا Rochas



تعتبر الفساتين والتنانير الواسعة، بالإضافة إلى البناطيل الفضفاضة والمعاطف أيضاً من أكثر قطع الملابس التي تبحث عنها السيدات الممتلئات خلال موسم الصيف. لذلك، سوف نضع اليوم بين أيديك أجمل ما قدمته دور الأزياء العالمية على منصاتها خلال عروض ربيع وصيف 2020.

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أجمل ملابس الممتلئات لربيع وصيف 2020

فساتين واسعة مريحة للممتلئات في ربيع وصيف 2020

فستان لإطلالة مسائية مناسب للممتلئات من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



لأن الفساتين الواسعة والفضفاضة تعدّ من أهم قطع الملابس في موسم الصيف، فهي إذاً مثالية للسيدات الممتلئات الباحثات عن أزياء عصرية ومريحة في آن معاً.

لإطلالة نهارية في ربيع وصيف 2020، لا تترددي في اعتماد الإطلالات بالألوان الجريئة والفرحة. اختاري الفستان الواسع الفضفاض باللون الأخضر الزمردي من فالنتينو Valentino لإطلالة محتشمة مريحة وعملية، ونسقي معه اكسسوارات باللون الذهبي. هذا الفستان ملائم للممتلئات ذوات الأرداف والأكتاف الممتلئة بفضل تصميمه بالأكمام المنفوخة.

أما لإطلالة مسائية راقية، اعتمدي الفساتين الواسعة ذات التطريزات والزركشات الناعمة على غرار الفستان باللون الأزرق النيلي والأسود من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti والذي يمكنك اختياره إذا كنت من الممتلئات بجسم الكمثرى حيث أنه لا يليق إلا بصاحبات الأكتاف الرفيعة.

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بناطيل فضفاضة مريحة للمتلئات في ربيع وصيف 2020

بنطلون أخضر واسع من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



لن تكتمل خزانة المرأة في ربيع وصيف 2020 من دون البناطيل الفضفاضة والتي تتهافت على ارتدائها الممتلئات وكذلك صاحبات الأجسام الرفيعة على حد سواء.

إذا كنت من الممتلئات اللاتي يبحثن عن إخفاء الوزن الزائد والظهور بأبهى إطلالة هذا الموسم، اختاري البناطيل الواسعة العملية والأنيقة ونسقي معها القمصان الفضفاضة.. وقد لفتتنا إطلالة عارضة ستيلا ماكارتنسي Stella McCartney ببنطلون الحرير الفضفاض باللون الأخضر الترندي وفوقه القميص الأسود الطويل. تجمع هذه الإطلالة بين الأسلوب المحتشم والأنيق وهي مثالية للممتلئات هذا الموسم.

أما براندن ماكسويل Brandon Maxwell، فقد قدمه في عرضه لربيع وصيف 2020 إطلالة كاجوال ملفتة وملائمة جداً للممتلئات، جمعت بين البنطلون الواسع بقماش ناعم بلون الكاميل مع سويتشيرت مريحة حمراء.

نسقيها مع حقيبة يد كبيرة Tote Bag لإطلالة نهارية عملية.

معاطف مريحة للممتلئات في ربيع وصيف 2020

معطف من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



إن المعاطف هي من أبرز الأزياء التي تعتمدها الممتلئات في مختلف المواسم، إذ أنها تخفي عيوب أجسامهن مهما ارتدين تحتها.

إذا كنت من السيدات الممتلئات، اختاري من بربري Burberry لربيع وصيف 2020 هذا المعطف الكلاسيكي الميدي باللون الأسود. أما إذا أردت إطلالة أكثر انتعاشاً، فاختاري المعطف الواسع من الجلد الأزرق الفاتح الناعم ونسقي تحته ما يحلو لك من الأزياء، مع التقيد بقاعدة تنسيق الألوان.

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