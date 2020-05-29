- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - تفضّل الكثير من النساء العربيات الجلابيات والعبايات الأنيقة في إطلالاتهن خلال المناسبات، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات للجلابيات لأناقتك الدائمة.
خيارات العبايات الأنيقة
صمَّمت دور الأزياء الكثير من العبايات الأنيقة، جمعنا لكِ عدة خيارات يمكنكِ التأنق بها، منها عباية بيضاء مزيّنة بنقوش ذهبية، وعباية بُنيَّة بتطريزات الزهور البسيطة، كما يمكنك اختيار العبايات بتطريزات الأشكال الهندسية بألوان مختلفة لخيار عربي مميز.
تابعي المزيد:موديلات عبايات عصرية موضة 2020 لاطلالات العيد
إطلالات الجلابيات
للجلابيات المميزة، يمكنكِ اختيار جلابية برتقالية مزيّنة بالأشكال الهندسية الملونة، وأخرى خضراء مطرزة بالذهبي، كما يمكنكِ ارتداء جلابية سوداء مزيّنة بالأبيض، أو بيضاء مطرزة بالذهبي؛ لخيار مذهل.
تابعي المزيد:إطلالات رمضانية من وحي هدى حمدان
كانت هذه تفاصيل خبر عبايات وجلابيات للصبايا من أحدث الموديلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.