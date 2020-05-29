عبايات وجلابيات للصبايا من أحدث الموديلات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - تفضّل الكثير من النساء العربيات الجلابيات والعبايات الأنيقة في إطلالاتهن خلال المناسبات، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة خيارات للجلابيات لأناقتك الدائمة.



خيارات العبايات الأنيقة

عباية باللون الأبيض



صمَّمت دور الأزياء الكثير من العبايات الأنيقة، جمعنا لكِ عدة خيارات يمكنكِ التأنق بها، منها عباية بيضاء مزيّنة بنقوش ذهبية، وعباية بُنيَّة بتطريزات الزهور البسيطة، كما يمكنك اختيار العبايات بتطريزات الأشكال الهندسية بألوان مختلفة لخيار عربي مميز.

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إطلالات الجلابيات

عبايات منعشة



للجلابيات المميزة، يمكنكِ اختيار جلابية برتقالية مزيّنة بالأشكال الهندسية الملونة، وأخرى خضراء مطرزة بالذهبي، كما يمكنكِ ارتداء جلابية سوداء مزيّنة بالأبيض، أو بيضاء مطرزة بالذهبي؛ لخيار مذهل.

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