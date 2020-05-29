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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - تحتار السيدة خلال الصيف ماذا تختار من صنادل صيفية تناسب طلّتها العفوية والأنيقة في آن. لذلك لا بدّ من ترك مساحة في الخزانة تخصّص لهذا النوع من الأحذية مع الملابس الصيفية بعد التخلص من كل ما يمتّ الى فصل الشتاء بصلة وتوضيبه في خزانة أخرى.
الصنادل الصيفية الخيار الأمثل لهذا الموسم
لا شك أن تصاميم وموديلات الصنادل الصيفية لصيف 2020 تزهو بالألوان التي تحظى بإعجاب واهتمام عدد كبير من السيدات وحتى المراهقات لتناسب جميع إطلالتهن ومناسباتهن الصيفية المختلفة.
لن تغيب هذا الصيف أبداً صنادل الـ Mules وستكون متواجدة بقوة على الواجعهات مع تصاميم وموديلات عصرية وبنقشات مختلفة وأشكال صيفية بحتة.
صنادل كورك هي من الصنادل الصيفية التي لا تتخلى عنها السيدة لأنها تضفي الى طلّتها أناقة وتحقق لها راحة طوال نهارها.
الصنادل المطرّزة من الاختيارات الجميلة والمميّزة لصيف خاصة وأنها تضفي إشراقاً الى الملابس، وهي متوفّرة بألوان منوّعة.
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الصنادل بكعب عالِ أو صغير وهي صيفية بامتياز تتميّز بأشرطة رفيعة وألوان بهيّة، تظهر السيدة وكأنها حافية القدمين.
الصنادل الجلدية هي من الأنواع المحبّبة لدي السيدات لأنها سهلة الارتداء وكلاسيكية مع سروال الجينز والتيشرت.
الصنادل الملوّنة هي من الأحذية المحبّبة خلال صيف 2020 نظراً للألوان المشرقة التي لا تتخلى عنها كل سيدة خلال يومياتها.
الصنادل المزيّنة باللؤلؤ هي من الأحذية الأرضية بحبّات صغيرة من اللؤلؤ تهتم السيدة باقتنائها لصيف 2020.
الصندل الملفوف بكعب عالٍ أو صغير بشرائط مميّزة، مريح وعملي لهذا الصيف لدى كل سيدة عصرية.
الصنادل الفلورية تحتل اهتماماً بالغاً في حياة السيدات لأنها رئيسية ضمن اتجاهات الصنادل الصيفية لهذا العام.
الصندل الخشب الذي يحمل كعباً خشبياً مربّعاً من الأسفل من الصنادل المريحة للقدمين في أجواء الصيف الحارّة ، بالإضافة الى أن يضفي الى السدة إطلالة جذّابة.
وفي حال لا تفضل السيدة الصندل الخشبي، بإمكانها اعتماد صندلاً من الكعب العالي يشبه الأول ولكنه ليس خشبياً على الإطلاق.
الصنادل المربّعة من الأمام من الخيارات المحبّبة لصيف 2020 بطبعاتها المزخرفة وألوانها الجريئة وموديلاتها المنوعة التي تجعل إطلالة السيدة فريدة من نوعها.
أما صنادل الـ Flatforms فهي من الخيارات التي لا تخلو منها خزانة كل سيدة وفتاة بسبب الراحة التي تمنحها للقدمين، فهي مسطّحة الشكل مناسبة للواتي لا تفضلن الصنادل المرتفعة، وهي متوفّرة هذا الصيف بألوانها وأشكالها التي تتنوّع بين الكاجوال والرسمي.
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