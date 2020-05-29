للمحجبات .. استوحي فساتينك من الفاشينيستا فاطمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - تفضل الفتيات -لا سيما المحجبات- الظهور بإطلالات مفعمة بالحياة، لذا جمعنا لهن عدة خيارات بألوان زاهية من الفاشينيستا فاطمة، ليستلهمن منها أفكارًا لإطلالاتهن المقبلة.



فساتين بتدرُّجات اللون الأزرق

فساتين العيد للمحجبات



تأنقت فاطمة بعدة خيارات باللون الأزرق، منها فستان كاروهات باللونين الأبيض والسماوي، وآخر أزرق مزين برسومات وأشكال هندسية، وتجملت بفستان سماوي مزين بالذهبي والأبيض، واختارت فستانًا أبيض مزينًا بتدرُّجات اللون الأزرق الممزوج بالأخضر.

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خيارات الفساتين الشبابية

فساتين للمحجبات



اعتمدت فاطمة مؤخرًا الفساتين الشبابية البسيطة، ومن أبرزها فستان أحمر بسيط مزين بتطريزات مميزة، وأطلت بفستان أبيض مزين بالذهبي لخيار مفعم بالحياة، وظهرت بفستان بيج بطبقات مزينٍ برسومات باللون الأحمر والأصفر والأزرق، وآخر بنفسجي مطرز بالذهبي على الأكمام والجزء العلوي.

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