أفضل الطرق لاختيار المجوهرات من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 مايو 2020 04:00 مساءً - على الرغم من تعدد معايير اختيار المجوهرات، تقع كل سيدة بحيرة عند اختيار قطع المجوهرات الفاخرة التي تعكس شخصيتها.

تعرّفي الى أفضل الطرق لاختيار المجوهرات التي تشبهك من حيث شكل وجهك ولون بشرتك على طريقة النجمات.



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تنسيق المجوهرات حسب لون البشرة



عليك أولا أن تعرفي ما هو لون جلدك أو بشرتك هل هو لون دافئ أم بارد، اختاري مساحة في جسمك تكون فيها الشرايين أو الأوردة الدموية ظاهرة، مثل المعصم. إن كانت الأوردة تميل بلونها إلى الزرقة فأنت من ذوات لون البشرة البارد، التي تتصف بشرتهن بألوان مائلة إلى الزهري أو الوردي حتى لو كانت سمراء، لا يؤثر لون العينين على خيارات انتقاء المجوهرات في هذه الحالة، إن كنت من ذوات لون البشرة البارد اختاري المعادن الثمينة ذات اللون الأبيض مثل الذهب الأبيض والبلاتينيوم واللؤلؤ الأبيض والماس النقي، أما الأحجار الكريمة فركزي على ألوان الجواهر النقية الأصلية دون تعديل مثل تدرجات الزهري والأحمر الياقوتي والسفير الأزرق والخمري.



نجوى كرم

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إن كانت أوردة وشرايين بشرتك ذات لون يميل إلى الأخضر مع تدرجات لونية للبشرة بين الأصفر والمشمشي والدراقي مع تدرجان لون شعر أشقر أو أحمر أو برتقالي، أو بني محمر، مع العلم أن ذوات البشرة الداكنة أو السمراء لا يتمتعن بلون بشرة دافئ، على كل في هذه الحالة احرصي على شراء المجوهرات ذات المعادن الصفراء مثل الذهب الأصفر والوردي، مع ألوان اللؤلؤ المائلة إلى زهري أو الشامبانيا أو البيج، والماس بألوان الأصفر والزهري وألوان الأحجار الكريمة المستمدة من تدرجات ألوان البني والمرجاني والفيروز والزمرد الأخضر والجاد وتدرجات البرتقالي.









وحسب شكل الوجه

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لذوات الوجه على شكل قلب أو هرم مقلوب أو ماسة، اختاري الأقراط المتدلية أو الطويلة والتي من شأنها أن تجعل الوجه بيضاويا وطويلا وفيما يتعلق بالقلادات فاختاري تلك التي تحيط بالرقبة دون أن تتدلى والتي تعطي تدويرة للوجه وتخفف من حدة بروز الذقن.

مايا دياب



للوجه المدور أو المربع أو المثلث، اختاري الأقراط الصغيرة البيضاوية أما للوجوه المربعة فالأقراط المتدلية الصغيرة هي الأمثل، للقلادات تحتاجين إلى واحدة تجعل وجهك أكثر طولا مثل تلك السلاسل الطويلة المتدلية.

الوجوه المستطيلة والمتطاولة، تحتاجين إلى أقراط دائرية قصيرة وغير متدلية لتعطي تدويرة لوجهك، اعتمدي على القلادات الضيقة وغير الطويلة للقلادات خاصة وإن كنت ذات رقبة طويلة أو اختاري القلادات الدائرية. أما لذوات الوجوه البيضاوية فاختاري ما يحلو لكن من قلادات إن كانت طويلة أم قصيرة وحتى الأقراط والتي يفضل ألا تكون طويلة للغاية.

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