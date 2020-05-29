تشكيلة من أجمل موديلات "فساتين الشيفون" من عروض أزياء صيف 2020

اخترنا لك اليوم تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات فساتين شيفون مشجرة من عروض أزياء صيف 2020، و تنوعت موديلات فساتين شيفون مشجرة من ناحية ألوانها وقصاتها لتنتقي منها ما يعجبك وتتألقي في مختلف مناسباتك القادمة بأسلوب أنثوي ناعم فيه لمسات من العصرية.وكانت الأقمشة المعرقة من أبرز صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم وقد شادهنا ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات فساتين شيفون مشجرة اتسمت بالأنوثة والأناقة كما أيضاً بالعصرية لدى كل من ديور Dior، دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana، كارولينا هيريرا Carolina Herrera، فالنتينو Valentino، جيفنشي Givenchy البيرتا فيريتي Alberta Ferretti والقائمة تطول..

وقد تنوعت قصاتها بين الموديلات الماكسي والميدي والقصيرة ومنها كانت بأكمام طويلة ومنها بقصة الاوف شولدرز ومنها بأكمام البالون المنفوخة وغيرها من الموديلات المميزة، كما أن ألوانها جائت مميزة بشكل لافت مشرقة وحيوية تنوعت بين درجات الأخضر والأزرق والأصفر والزهري.والفساتين الشيفون المشجرة مثالية لمختلف مناسبات فصل الصيف، تستطيعين اعتمادها لاطلالة صباحية كاجوال مع حذاء رياضي مريح أو لاطلالة مسائية أنيقة مع صندل كعب عال وحتى من الممكن أن تتألقي بها في سهراتك المختلفة.

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