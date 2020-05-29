الملكة رانيا تتألّق بإطلالة شرقية خلال احتفال عيد الاستقلال للأردن

خطفت الملكة رانيا الأنظار خلال احتفال عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن بإطلالة شرقية راقية، وفي كل عام ولمناسبة عيد استقلال الأردن تتألق الملكة رانيا بإطلالة شرقية بامتياز، تتميّز بالأناقة والرقيّ. سواء بالعبايا أو بالفستان المزيّن بالتطريزات أو النقشات الشرقية، وحتى بالتنانير المستوحاة من الأزياء الشرقية، تنجح في كل سنة بأن تختار إطلالة مفعمة بالسحر الشرقي.

هذا العام، وبمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن، أطلت الملكة رانيا بالقفطان، ونشرت صفحة الملكة على إنستغرام وفيسبوك صور المناسبة التي ظهرت فيها الملكة إلى جانب الملك عبدالله.

وتميّز القفطان باللونين الأبيض والأزرق، وبقصة الأكمام الواسعة باللون الأبيض مع التطريزات الناعمة عند الطرف، في حين نسّقت معه حزاماً حددّ خصرها، وزيّنت الطبعات الشرقية التقليدية الجهة الأمامية للقفطان بالكامل، فيما جاء من الخلف من دون نقشات.

واكتملت إطلالة الملكة رانيا بإكسسوارات مميّزة، مثل حقيبة الكلاتش باللون الأزرق الداكن بنقشة الرخام من ماركة L'AFSHAR، فيما زيّنت اللوك بمجوهرات ماسية تميّزت بتصميمها الهندسي، وأنهت اللوك بحذاء ستيليتو أزرق اللون من مجموعة Gianvito Rossi.

أما من الناحية الجمالية، فقد تألقت الملكة رانيا بمكياح ناعم ركّز على سموكي ناعم بألوان ترابية مع أحمر شفاه باللون الزهري وأحمر خدود برونزي، بينما اختارت تسريحة الشعر المنسدل من الخلف ورفعت شعرها من الجانبين.

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