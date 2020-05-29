فوائد غير متوقعة لقشرة البيض.. لا ترميها بعد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عادة لا ينتبه الكثيرون إلى أهمية قشر البيض المسلوق، حيث يتم إلقائه في القمامة مباشرة على الرغم من أنه مصدر غني بالكالسيوم، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

وقشر البيض هو الطبقى الخارجية الصلبة، وتحتوي على البروتينات والمعادن، مثل السترونتيوم والفلورايد والمغنيسيوم والسيلينيوم، بالإضافة إلى الكالسيوم المفيد للعظام.

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ويقلل قشر البيض من خطر هشاشة العظام في سن الشيخوخة، حيث يحسن من كثافة العظام، ويعتبر مكملا غذائيا ممتاز للجسم.

وكشفت دراسة طبية أجريت على النساء الهولنديات، بعد انقطاع الطمث، أن مسحوق قشر البيض يحسن كثافة المعادن في الرقبة مقارنة مع الأدوية التقليدية، كما أن الكولاجين الذي يبطن القشرة من الداخل، يساعد في تحسين البشرة، والمفاصل.

وللاستفادة من قشر البيض، يجب سلقه ثم طحنه جيدًا حتى يتحول إلى بوردة شديدة النعومة، يمكنك إضافة بودرة قشر البيض إلى الطعام، أو مزجه بالماء، أو إضافته إلى الخبز والمكرونة، والبيتزا واللحم أيضًا.