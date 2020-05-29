ما المدة التي يحتاجها المريض للشفاء من "كورونا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تظهر للعلماء حقائق جديدة عن فيروس "كورونا المستجد" كل يوم، بينما يستمر السعي نحو إنتاج لقاح مضاد للفيروس، ومعرفة المزيد عن طرق منع انتشار الوباء. ومن هذه الطرق تحديد الوقت اللازم للشفاء من الإصابة، والذي تم تقديره بـ14 يوماً في بداية الجائحة، لكن في ظل احتياج عدد غير قليل من المرضى إلى رعاية طبية، يتجدد السؤال: كم يستغرق وقت الشفاء من عدوى "كورونا"؟، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

وفقاً لجامعة جون هوبكنز يستغرق وقت ظهور أعراض الإصابة بـ"كورونا" 5 أيام، لكنها قد تتأخر عن ذلك أو تظهر بعد 3 أيام لدى البعض. فإذا ظهرت الأعراض ينبغي على المصاب عزل نفسه ذاتيًا لمدة 14 يوماً من وقت رصد الأعراض، فإذا كانت الأعراض شديدة يلجأ لطلب الرعاية الطبية.

وتقدّر التقارير الطبية أن وقت الشفاء لمن يعانون من حالات تنفسية أو من السكري أو مشاكل القلب يمتد بين 3 و6 أسابيع.

وبحسب منظمة الصحة تبلغ فترة العدوى 14 يومًا، لكن من الأفضل أن يستمر العزل أسبوعًا إضافيًا بعد مرور الحد الأدنى، لضمان خلو الجسم تمامًا من الميكروب. ويساعد ارتداء المصاب قناع الوجه على تقليل انتشار الفيروس منه للآخرين.

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أما بالنسبة لمن تظهر عليهم درجة شديدة من الأعراض فقط تتفاقم في اليوم الـ17 كما لاحظت التقارير الطبية، ويستغرق الشفاء من المرض ومضاعفاته في هذه الحالة عدة أسابيع، وقد يتطلّب رعاية خاصة باستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد أظهرت حقائق جديدة عن الفيروس أن فترة إصابة الأطفال بالمرض هي 14 يومًا مثل البالغين، وأن 90% منهم لا يشكون من أعراض شديدة، وأنها غالبًا ما تكون خفيفة أو لا تظهر تقريبًا.

والأعراض هي: السعال الجاف، والتهاب الحلق، وضيق التنفس، وارتفاع الحرارة، وآلام العضلات.

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