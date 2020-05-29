نصائح فعالة للعناية بالأظافر فى المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن الأظافر تحتاج إلى عناية منتظمة، كي تبدو رائعة وجذابة.
وأوضحت البوابة الألمانية أن العناية بالأظافر تبدأ من تقليمها؛ حيث لا يجوز استخدام المقص أو المقصفة؛ نظرا لإمكانية نشوء تشققات تؤدي بدورها إلى تقصف الأظافر.
وبدلا من ذلك ينبغي تقليم الأظافر بواسطة مِبرد زجاجي أو مِبرد تيفلون ذي سمكة حبيبات تبلغ 150 على الأكثر، مع مراعاة استخدام مِبرد صقل بعد كل مرة يتم فيها تقليم الأظافر، وذلك للحفاظ على حافة الظفر ملساء وحمايتها من التقصف.
وللحصول على أظافر ملساء ينبغي العناية بها بشكل منتظم بواسطة كريمات اليد الغنية بالدهون ومواد الترطيب. كما يمكن تدليك الأظافر بواسطة زيت اللوز أو زيت الزيتون.
وعند إزالة طلاء الأظافر ينبغي مراعاة استخدام مزيل طلاء يخلو من مادة الأسيتون؛ نظرا لأن هذه المادة المذيبة تمتاز بمفعول شديد وتتسبب في جفاف الأظافر، ومن ثم تشققها وتقصفها.
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