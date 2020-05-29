بعد إنهاء الحظر.. هذه الدول ستدفع لك للسفر إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض قطاع السياحة في العديد من دول العالم لخسائر كبيرة بسبب الحظر المفروض على السفر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتسعى بعض الدول لجذب السياح إليها من جديد بعد رفع الحظر، عن طريق تقديم بعض التسهيلات والعروض المغرية. وفيما يلي بعض هذه العروض، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، نقلا عن موقع "24 الإماراتى"

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صقلية، إيطاليا

تحاول صقلية الواقعة قبالة جنوب إيطاليا جذب الزوار الأجانب إلى الجزيرة، ومع كل ثلاث ليالٍ تقيم فيها في أحد الفنادق، ستكون إحداها مجانية، بالإضافة إلى تذاكر جانية لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية. كما ستدفع الحكومة نصف تكلفة تذكرة السفر للسياح.

وستستخدم الحكومة مبلغ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) لتمويل البرنامج، تضاف إلى خسائر قدرها مليار يورو (1.1 مليار دولار) تم الإبلاغ عنها في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

اليابان

تنظر الحكومة اليابانية بالعديد من الحوافز للسياح، بما في ذلك دفع ثمن نصف تذكرة الطائرة، كما تفكر في دعم نفقات السفر الأخرى للمسافرين.

وقال المتحدث باسم وكالة السياحة اليابانية هيروشي تاباتا خلال مؤتمر صحفي "إن الحكومة خصصت 12.5 مليار دولار لتشجيع السياحة".

المكسيك

تبحث منتجعات كانكون المكسيكية عن توفير إقامة مجانية في الفندق عند عودة السياح، وستشمل العروض إقامة لليلتين مجانيتين لكل ليلتين مدفوعتين، مع بعض الاقتراحات بخصومات على تذاكر الطائرة أيضاً، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

بلغاريا

بعض الشواطئ في بلغاريا ستصبح مجانية للسياح، وكذلك وسائل الراحة مثل كراسي التشمس والمظلات. وتحفز هذه العروض العائلات على العودة من خلال مساعدتهم على توفير المال.

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