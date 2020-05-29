أبرزها المصافحة.. 9 أخطاء تهدد مريض السكري بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يرتكب بعض مرضى السكري من النوع الأول والثاني، أخطاء يومية تجعلهم عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم المضاعفات الخطيرة لكوفيد 19 على السكري، والتي تصل إلى ضعف الجهاز المناعي.

يستعرض "الكونسلتو" بعض الأخطاء التي يقع ضحيتها مريض السكري، وتزيد من مخاطر الإصابة، وفقًا لموقع "Webmd". لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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