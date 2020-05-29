الامارات | دوللي بارتون تغني للحياة في ظل «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن دوللي بارتون تغني للحياة في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نجمة الغناء الأميركية، دوللي بارتون، أنها قد قامت بكتابة أغنية جديدة حول أزمة فيروس كورونا المستجد. وأفادت مجلة «إنترتينمنت ويكلي» المعنية بأخبار السينما والفن، بأن الأغنية، تحمل اسم «عندما تصبح الحياة رائعة من جديد»، تتناول التحديات التي يواجهها الناس حول العالم في ظل الفيروس. يذكر أن الفنانة الحائزة جائزة «جرامي»، تبرعت بمليون دولار لمصلحة أبحاث التوصل إلى علاج لفيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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