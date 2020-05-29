الامارات | يارا تختتم حفلات «هلا بالمجاز» بمشاركة 110 آلاف مشاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تختتم حفلات «هلا بالمجاز» بمشاركة 110 آلاف مشاهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بإطلالتها المعهودة وصوتها الذي طاف بالمستمعين ساحات الفنّ الجميل، أحيت الفنانة اللبنانية يارا، أول من أمس، آخر الحفلات الغنائية التي استضافها مسرح المجاز في الشارقة، عن بُعد، ضمن أمسيات «هلا بالمجاز»، احتفالاً بعيد الفطر السعيد، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي بُثّت مباشرة عبر حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الفنانة اللبنانية حفلها بأغنيتها المميزة «توصى فيي» التي اشبعتها إحساساً وشجناً لتعايد جمهورها بعدها بأغنية فنان العرب محمد عبده «من العايدين» التي قدمتها بأسلوب مميز، وتنتقل بعدها لواحدة من أجمل أعمالها «يا عايش بعيوني»، حيث أشرعت النافذة على سيل من الأغنيات الجميلة مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو سليمان فهد، كما قدمت أغنيتها ذائعة الصيت «سكر زيادة»، من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وأخذت ابنة كفر الأحمر بأعمالها المميزة الجمهور إلى عالم من الشجن والطرب الأصيل، حيث قدمت رائعتها «معذبني الهوى» بأسلوب إبداعي وصوت رشيق لتلبي بعدها نداءات الجمهور وتقدم لهم أغنيتها الخليجية «حبيبي يا»، بأداء وإحساس عال، لتشعل بعدها الأمسية برائعتها «آه منك يا هوى» التي قدمتها بإبداع مواصلة ايقاعات الشجن بـ«صدفة» التي أدتها بشكل متناغم وإحساس كبير، لتسعد بعدها جمهورها بأغنية جارة القمر السيدة فيروز «نسّم علينا الهوى».

ولم تتوقف يارا عن تقديم أعمالها المتميزة للجمهور الذي حقق نسب مشاهدة وصلت عبر موقع «فيس بوك» إلى 75 ألفاً، بينما بلغت عبر موقع «انستغرام» 10 آلاف، فيما حضرها 26 ألفاً عبر موقع «يوتيوب»، لتشدو بأغنية «بكرا قلبه يدق» التي تبعتها برائعتها «ما يهمك» التي لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور الذي حرص على مرافقتها من النوافذ والشرفات مطلقاً الهتافات والتحيات.

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وبتوليفة من أجمل أغنيات الفنانة الكبيرة سميرة توفيق أشعلت اللبنانية يارا الحفل بأداء مبهر استهلته بأغنية «بسّك تيجي حارتنا»، تبعتها بـ«بيت الشعر يالمبني» التي ترافق معها أداء مبهر من الفرقة الموسيقية، لتشدو بعدها بخفة وتغني تراثيات منها «ع العين موليتين» و«لهجر قصرك».

ومع اقتراب نهاية الحفل أكملت الفنانة اللبنانية عقد الجمال بتقديمها لأغنيتها «خذني معك» التي لاقت أصداء واسعة، أتبعتها بعملها المميز لحناً وكلمات «ما بعرف»، لتودّع جمهورها على إيقاع أغنية الفنانة اللبنانية طروب «يا ستي يا ختيارة»، وتترك في أذهان جمهور مسرح المجاز ذكرى جميلة.

وفي مستهلّ الحفل وجّهت الفنانة يارا التحية للجمهور وهنأتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية، كما ثمنت الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة مسرح المجاز في توفير منصة إبداعية تجمع الفنانين مع محبيهم في هذه الظروف التي يمر بها العالم، مؤكدة أن وقوفها على مسرح المجاز الذي وصفته بالصرح الفني والثقافي المتميز في الوطن العربي إضافة لمسيرتها، فرصة مثالية للقاء الجمهور وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم.

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