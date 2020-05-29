الامارات | مقهى يستخدم روبوتاً لتجنب نشر فيروس كورونا المستجد

شكرا لقرائتكم خبر عن مقهى يستخدم روبوتاً لتجنب نشر فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبتكر الشركات الكورية الجنوبية وسائل جديدة لضمان سلامة عملائها بعد أن تعافت البلاد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن تلك الابتكارات مقهى في مدينة دايجون استأجر روبوتاً يدعى باريستا لتقديم القهوة للزبائن.

وحسب مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل يوظف المقهى - بفضل الروبوت الجديد - موظفاً واحداً مسؤولاً عن إعداد المعجنات وإعطاء الروبوت المواد اللازمة لإعداد القهوة، ويستطيع الروبوت إعداد 60 نوعاً مختلفاً من القهوة وتقديمها للزبائن في المقهى.

وتأمل شركة فيجن سيميكون المصنعة للروبوت أن يساعد أسطولها من الروبوتات في فترة تكيف المجتمع الكوري الجنوبي مع ما يسميه المسؤولون الحكوميون «سياسة التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية»، وهي المرحلة التالية من جهود الحكومة لتخفيف قواعد الحجر الصحي.

Advertisements

وقال لي دونج باي مدير الأبحاث في الشركة «لا يحتاج نظامنا إلى أي تدخل بشري بدءاً من الطلب وحتى التسليم، ورتبت الطاولات في المقهى بشكل يضمن الحركة السلسة للروبوتات، وبما يلتزم بالسياسات الصحية المطبقة حالياً».

لكن قد يؤدي استخدام هذا الروبوت وما شابهه إلى آثار سلبية، أهمها فقدان مزيد من الوظائف نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ شهد معدل البطالة في كوريا الجنوبية في شهر أبريل أكبر انخفاض له منذ عام 1999.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news