ملابس نوم للعروس بالأحمر الأنيق

القاهرة - لايف ستايل
اختيار العروس لـ ملابس النوم من الأمور التي تستغرق وقتًا طويلًا لشرائها، لكي تختار الصبية القطعة المناسبة لها والعصرية أيضًا، ولايمكن أن تخلو ملابس نوم العروس من اللون الأحمر الانثوي الجريء، الذي يناسب بشرة غالبية الفتيات، ويمنحهن مظهر أنيق.
عند شراء ملابس النوم بالأحمر الجريء، لا تتقيدي بدرجة محددة من الأحمر، خاصًة إذا كنت من صاحبات البشرة البيضاء، فيناسبكِ لون الأحمر الصريح، وكذلك اللون الداكن، بينما يناسب صاحبات البشرة السمراء والخمرية ألوان الأحمر الداكن أو العنابي إذ يمنحها إطلالة مشرقة.
ملابس نوم باللون الأحمر
اعتمدي على خامة الستان اللامعة، فهي تعتبر واحدة من أفضل الأقمشة في ملابس النوم، كونها تتمتع بانسيابية عالية، ولكن إذا كنتِ ممتلئة قليلًا فاختاري الخامة السميكة، حتى لاتبرز عيوب جسدك، كما يناسبكِ أكثر قميص النوم الطويل.
خامة الدانتيل الناعمة لا تقل أهمية عن الستان، كما أنها تعتبر من القطع التي تمنحكِ إطلالة مريحة في ملابس النوم، وإذا كنت لا تفضلين الدانتيل كثيرًا، اختاري القطع القطنية أو الستان المزينة بالدانتيل.
ملابس نوم للعروس
البيجاما الحمراء من القطع التي لا غنى عنها في خزانة ملابسك، اختاريها بدرجتك المفضلة من اللون الأحمر، مع بنطلون واسع شفاف يمنحكِ إطلالة مشرقة، أو شورت قصير لإطلالة أكثر جاذبية خاصًة في شهر العسل.
من الممكن أن تدمجي لون الأحمر مع الفوشي، فهما من الألوان الدارجة بقوة هذا العام، على سبيل المثال اختاري قميص النوم باللون الأحمر، والروب بدرجة الفوشي.
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