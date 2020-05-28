7 طرق لتنسيق "التيشرت" على طريقة المرأة الفرنسية

ترتكز خزانة أزياء المرأة الفرنسية على الأساسيات، كالجينز، وسترات البلايزر، وأحذية بوت الكاحل، والكارديغان، والفساتين الميدي، والتنانير القصيرة، وبالطبع قمصان التيشرت، وبطبيعة الحال تحرص النساء الفرنسيات على اعتماد إطلالات يومية وبسيطة حتى وإن تعلق الأمر بارتداء قميص تيشرت فضفاض.

فإذا كنت تفضلين ارتداء التيشرت في الأشهر الدافئة وتحتاجين إلى بعض الإلهام، جمعنا لك بعض أجمل الإطلالات الأنيقة لأشهر المؤثرات الفرنسيات على منصة إنستغرام، اكتشفيها معنا.

تيشيرت غرافيكي + تنورة قصيرة مطوية + أحذية رياضية

شهدنا هذه السنة عودة صيحة التنانير المتعددة الطيات، والتي يمكنك تنسيقها مع قميص تيشرت غرافيكي وزوج من الأحذية الرياضية الملونة للحصول على زي ممتع ومختلف.

سترة بلايزر + قميص تيشيرت + شورت طويل + صنادل رياضية

هذه التنسيقة من الأزياء غنية بأفضل الاتجاهات الدارجة هذه السنة، سترة بلايزر كبيرة الحجم، شورت برمودا، صنادل رياضية، وقلادة السلسلة المكتنزة، وتعكس هذه الإطلالة الأناقة الفرنسية الكلاسيكية.

تيشيرت مضلع + بنطلون بقصة الساق الواسعة + أحذية رياضية

إذا كنت بحاجة إلى بديل الجينز، فإن البنطالونات الحريرية ذات الأرجل العريضة هي بديل رائع منعش ومريح، ويمكن تنسيقه مع أي نمط من الأحذية، لكن البوتات الرياضية هي الاختيار المثالي مع قميص تيشرت ضيق.

تيشيرت أبيض + شورت الدنيم + أحذية الباليه المسطحة

الشورت القصير هو الطول المثالي المناسب لموسم الصيف، نسقيه مع قميص التيشرت الأبيض الفضفاض، وبعض الإكسسوارات المريحة كأحذية الفلات شوز بنمط الباليه.

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تيشيرت غرافيكي + سكيني جينز أسود + بوت بطبعة الحيوانات

قد لا تكون هذه التجميعة رائدة ولكنها مفضلة لدى العديد من المؤثرات الفرنسيات اللاتي يفضلن الأنماط العصرية.

معطف ترانش + تيشيرت + جينز فضفاض وممزق + البوت المكتنز

يثبت هذا المزيج من القطع أن معطف الترانش الخفيف لا ينبغي أن يغيب عن خزانة ملابسك حتى خلال الأشهر الدافئة، نسقيه مع بنطلون جينز فضفاض وممزق وزوج من البوت المكتنز.

سترة بلايزر + تيشيرت مطبع + بنطلون جينز + زوج من البوت

تحب النساء الفرنسيات تنسيق سترات البلايزر مع سراويل الجينز، ولجعل الإطلالة أكثر مرحًا، ارتديها مع تيشيرت للحفلات الموسيقية وحذاء بوت مميز.

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