بين المجوهرات والإكسسوارات، تبقى خواتم الألماس والذهب أكثر القطع دلالة على العشق والحب. منذ ما يقارب 5000 عام، كانت مصر القديمة أول حضارة معروفة بتبديل "خواتم الحب" التي غالباً ما تكون مصنوعة من القصب أو الجلود المنسوجة. يّقال إنّ المصريين شاهدوا الخاتم- الدائرة، كرمزللقوّة. فهو الذي يمّثل اللانهاية لعلاقة الحب والحياة الأبدية؛ وكانت الخواتم تحظى بتقدير كبير في ثقافتهم، وكانوا يتبادلون الخواتم كهدايا في التفاني. في اليونان، كان الخاتم يعني توقيعاً رسمياً للشخص من قبل الإغريق والرومان، ويُعتقد أن الرومان هم الذين ربطوا الخاتم بالزواج. إليكِ بعض موديلات خواتم ذهب وألماس لعام 2020:

خواتم مزينة بأحجار التورمالين الملوّنة

خواتم بأحجار كريمة

خواتم بأحجار التورمالين

حجر التورمالين هو المفضل لدى مصممي المجوهرات، ويُعتبر خياراً رائعاً، خاصة لخواتم الخطوبة. التورمالين عبارة عن أحجار ميسورة التكلفة نسبياً، لكن أسعارها تختلف بقوّة. تأتي كلمة "التورمالين" من الكلمة التورمالية، والتي تعني "حجر من الألوان المختلطة". في الماضي، أخطأ البعض في التورمالين بسبب الأحجار الكريمة الملوّنة الأخرى. يمكن أن يشبه الروبي والزمرد، ولكن بأسعار معقولة أكثر من ذلك بكثير. حجر التورمالين رمزية تمثيل روحين تصبحان واحدة. ويحب البعض الآخر رمزية الألوان نفسها: الوردي والأحمر للصداقة، والأخضر للطبيعة، أو الأزرق للبحر والسماء. أحد أسباب شعبية التورمالين هو أنّه متوفر بأيّ لون، ويمكن حتى إظهار ألوان متعددة بالأحجار الكريمة ذاتها. اللون الأخضر هو اللون الأكثر شيوعاً، يليه درجات اللون الوردي إلى الأحمر. هناك التورمالين الأزرق أيضاً، ويمكن أن تكون الأصناف الأغلى ثمناً. الأصفر والبرتقالي والأرجواني هي ألوان نادرة للتورمالين. التورمالين الأزرق يمكن أن يذهل العين أيضاً. في حالات نادرة، يمكن أن تكون أحجار التورمالين متعددة الألوان. الأخضر والوردي هما الأكثر شيوعاً، ويطلق عليهما لقب "بطيخ التورمالين".

موديلات خواتم ألماس



الألماس هو واحد من الأحجار الكريمة الأكثر شهرة والأكثر طلباً. تم استخدام الألماس كعناصر زخرفية منذ العصور القديمة. يمكن إرجاع بعض المراجع المبكرة إلى 25000 - 30000 قبل الميلاد. صلابة الألماس يجعله مرغوباً كمجوهرات. الألماس عبارة عن سلعة متداولة بدرجة عالية تم إنشاؤها من قبل مؤسسات متعددة لتصنيفها، وهي الألوان وقطعها ووضوحها وقيراطها. يُستخدم الألماس في خواتم الخطبة، وتم توثيق هذه الممارسة بين الأرستقراطية الأوروبية في وقت مبكر من القرن الخامس عشر، على الرغم من أن الياقوت كان من أكثر الأحجار الكريمة المرغوبة. تطوّرت شعبية الألماس بشكل كبير من قبل شركة De Beers Consolidated Mines، التي أنشأت أول مناجم ألماس على نطاق واسع في جنوب إفريقيا، من خلال حملة إعلانية بدأت في ثلاثينيات القرن الماضي واستمرت حتى منتصف القرن العشرين. خلقت De Beers الألماس كجزء رئيسي من عملية الخطبة، حيث كانت القيمة العالية للألماس هي القوة الدافعة وراء الحكام الدكتاتوريين والكيانات الثورية، وخاصة في إفريقيا، حيث يستخدمون العبيد وعمل الأطفال في استخراج الألماس.

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موديلات خواتم ذهب



رغم اعتراف خبراء المجوهرات بأنّ الذهب الأبيض أكثر دواماً من الذهب الأصفر، وذلك بسبب السبائك الممزوجة بالذهب الأبيض، بحيث تخلق معدنًا أكثر متانة من الذهب الأصفر، إلاّ أن الذهب الأصفر عاد أكثر من أي وقت مضى ليكون خيار البنات كما أمهاتهن في عمرهن. ربما يعود ذلك بسبب تركيز النجمات في الآونة الأخيرة على الذهب الأصفر.

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