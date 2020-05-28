طقوس ما قبل النوم للعروس لتجديد حيوية بشرتك

ترتبط اطلالتكِ يوم الزفاف كثيرًا بـالتحضيرات التي تقومين بها على مدار الأيام التي سبقته، سواء كنتِ تهتمين بصحتكِ أو جسدكِ، وكذلك بالطبع بشرتكِ. ولكي تبدي بأجمل شكل وبشرة نضرة وصحية يوم زفافكِ.

هناك الكثير من الطقوس عليكِ اتّباعها، بخاصة قبل النوم، لأنه في وقت النوم تتجدد خلايا بشرتكِ، وتفرز الزيوت التي تحتاجها، لبشرة صحية ومشرقة.

طقوس ما قبل النوم لبشرة صحية

- بعد يوم طويل أمضيتِه في إنجاز التحضيرات الخاصة بالزفاف، عليكِ إزالة المكياج بأحد الزيوت الطبيعية، مثل زيت اللوز، أو زيت الزيتون، لأنّ الزيوت هي الحل الأمثل لإزالة أيّ مكياج عالق أو ثابت على البشرة، بخاصة مكياج العيون.

- عليكِ غسل وجهكِ جيدًا بغسولكِ الخاص، واحرصي على أن يحتوي غسولكِ على الكثير من الزيوت في حالة كانت بشرتكِ جافة، أو نسبة أقل إن كانت بشرتكِ دهنية.

- يمكنكِ عمل الخلطات الطبيعية الأسبوعية لترطيب بشرتكِ باستمرار، مثل قناع الزبادي والعسل، أو غيره من الخلطات الطبيعية.

- استخدمي ماء الورد بشكل يومي قبل النوم، لتساعدكِ وقت النوم على تجديد خلايا بشرتك، فكلما كانت البشرة رطبة كلما كانت أكثر صحية.

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- لا تنسي وضع كريم العينين، وابدئي بعمل مسّاج للمنطقة تحت العينين، لتقليل الإجهاد الذي تتعرضين له طوال اليوم، وابدئي بعمل حركات نصف دائرية بأطراف أناملكِ على شكل "طبطبة"، للتخلص من أيّ انتفاخات أو هالات سوداء.

- عليكِ وضع الكريمات المرطبة يوميًّا على بشرة يديك، للحفاظ على ملمسها الناعم وتغذيتها، والأمر ذاته لبشرة قدميكِ، للظهور بشكل مثالي يوم الزفاف.

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