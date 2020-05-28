يُعد طلاء الأظافر أحد مستحضرات التجميل الأساسية لدى الكثير من الفتيات.

وجرت العادة أن يتم شراء طلاء الأظافر الذي تنتجه شركات مستحضرات التجميل أو مراكز التجميل الشهيرة، ولكن من الممكن أيضاً صنع طلاء الأظافر يدويًا في البيت للحصول على اللون أو درجة اللمعان المطلوبة.

وفي السطور التالية، يقدم لكِ طريقة عمل طلاء الأظافر في البيت، والأدوات اللازمة لذلك وخطوات استخدامها.



أولا: الأدوات اللازمة لعمل طلاء الأظافر في البيت



1- طلاء أظافر شفاف.

2- كمية مناسبة من ظلال العيون باللون المُفضل.

3- عبوة من الزجاج لحفظ طلاء الأظافر الجديد.

4- فرشاة ظلال العيون بالحجم الصغير.

5- كيس بلاستيك قابل للغلق.

ثانيا: خطوات عمل طلاء الأظافر في البيت

1- ضعي ظلال العيون في الكيس البلاستيك، واغلقيه جيدًا.

2- قومي بتفتيت ظلال العيون من خلال الضغط عليه بأطراف أصابعك، حتي يتحول إلى بودرة ناعمة، فكلما أصبحت شديدة النعومة ستكون النتيجة أفضل.

3- ضعي محتويات الكيس في العبوة المحضرة بقص أحد أطرافه.

4- ضعي طلاء الأظافر الشفاف فوق ظلال العيون بشكل تدريجي، كما يمكنك إضافة الجليتر أو خلط عدة ألوان للحصول على لون جديد.

5- قومي بتقليب المكونات جيداً باستخدام الفرشاة، حتى يصبح الخليط ناعمًا وجذابًا، مع مراعاة تجنب تشكل الكتل.

6- اغلقي العبوة بإحكام وحركيها جيدًا مع الاستمرار في تحريكها حتى تحصلين على مزيج متجانس.

7- ابدأي في طلاء أظافرك، وفي حال كان اللون باهتًا يمكنك وضع طبقة من طلاء الأظافر الشفاف.

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ثالثًا: طرق إزالة ظلاء الأظافر

1- وضع القليل من مادة الأسيتون على قطعة قطنية، وإزالة طلاء الأظافر بها.

2-وضع الكثير من الكحول على قطعة قطنية، ولكن هذه الطريقة ستحتاج الكثير من الوقت لإزالة طلاء الأظافر نهائيًا.

3-إضافة عصير ليمونة على بعض نقاط من الخل، ووضع المزيج على الأظافر لمدة نصف دقيقة، ثم مسحه بقطعة قطنية.

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