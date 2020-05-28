السروال الرياضي نجم الموضة في صيف 2020

يمثل السروال الرياضي نجم الموضة النسائية في ربيع/صيف 2020 ليمنح المرأة إحساساً بالراحة وإطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت مجلة “فرويندين” الألمانية أن السروال الرياضي لم يعد مقتصراً على الأندية الرياضية وصالات اللياقة البدنية والمنازل فحسب، بل أصبح مناسباً لإطلالة الكاجوال في الحياة اليومية أيضاً.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الرياضي يكتسي بالألوان الكلاسيكية المحايدة مثل الأسود والرمادي والأزرق الداكن والبيج، بالإضافة إلى الألوان الزاهية كالأحمر والوردي.

ويبدو السروال الرياضي أنيقاً مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، وكذلك مع الألوان، التي تنتمي لنفس العائلة اللونية.

وبطبيعة الحال يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق السروال الرياضي مع تي شيرت أو توب قصير كاشف للبطن “كروب توب” وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة من من خلال اختيار موديل مصنوع من خامة فاخرة كالحرير وتنسيقه مع بلوزة بقصة القميص وحذاء ذي كعب عال أو صندل فخم.

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