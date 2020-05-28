"سبرينغ فيلد" تقدّم مجموعتها الرجالية والنسائية لموسم ربيع وصيف 2020

كَشفَت علامة Springfield الإسبانية للملابس الكاجوال النقاب عن مجموعتها الرجالية والنسائية لموسم ربيع وصيف 2020. تتراوح أحدث تصاميم علامة Springfield الجديدة للنساء بين أزياء البحار بحلّة جديدة، وبين تطاريز الأزهار اليدوية والتصاميم المستوحاة من الطراز البوهيمي الأمريكي الغربي.

ومن جهة أخرى، تتضمن أحدث مجموعة من الأزياء الرجالية قطعاً عصية على الزمن والمواسم وتتخللها نقشات مموّهة، كما يطلّ أسلوب الإندي بوب (indie pop) بألوان دافئة مع مجموعة R nsider الشهيرة التي حافظت على مزاياها في العام الجديد! تشمل مجموعة ربيع وصيف 2020 تصاميم بألوان داكنة بما في ذلك الأحمر والأزرق والأخضر التي تشكّل لوحة الألوان الأساسية، بينما يضفي الأصفر والبرتقالي لمسة من الحيوية على هذه التصاميم. وتزدان المجموعة أيضاً بأجزاء ملوّنة وخطوط أفقية.

التشكيلة النسائية

يبدأ الموسم هذه السنة مع مجموعة الملابس النسائية متنوعّة التصاميم. لذا، ستجد كلّ امرأة الإطلالة التي تناسب ذوقها! استمدّت هذه المجموعة إلهامها من الطراز الشعبي الغربي حيث تضمّ الفساتين والبلوزات بنقشة البيزلي مع الدنيم كعنصر أساسي لمنح المرأة إطلالة كاجوال تنضح أنوثة وجمالاً. تشق تشكيلة من أنماط الأزهار طريقها أيضاً إلى مجموعة الربيع والصيف، حيث تظهر تطاريز الأزهار مكسيكية الطابع على فساتين متوسطة الطول، وقطع الدنيم، والقمصان والسويت شيرتات.

تطلّ تفاصيل من وحي أجواء السفاري أيضًا على القطع الأساسية لتسلّط الضوء على لون الكاكي. كما تُشكل الفساتين المتهدّلة والمحبوكات المتسمة بأجزاء متدرّجة اللون جزءاً لا يتجزأ من المجموعة الجديدة. تضفي قطع الدنيم الداكن والتي شيرتات التي تحمل شعارات الأيقونات المحبوبة في عالم الموسيقى، والقطع المحبوكة مع تفاصيل الكشكش، لمسةً من أسلوب الروك تتخللها ومضات بلونَي الخردلي والبنّي المحمرّ لتمنحكِ إطلالة متجدّدة نابضة بالحياة هذا الموسم.

التشكيلة الرجالية

تشتمل التشكيلة الرجالية لهذا الموسم على قمصان تتخللها تفاصيل مموّهة لتضفي لمسة عسكرية الطابع على التصاميم ، وتظل قمصان البولو بمثابة قطع أساسية في المجموعة حيث تظهر بألوان الكاكي، والبيج، والأزرق، والبرغاندي لتعكس روح فصل الربيع.

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كما تضمّ المجموعة جاكيتات وسويت شيرتات تحمل شعارات شهيرة يتردد صداها مع صيحة الإندي بوب الرائجة لهذا الموسم. تهيمن ألوان النيلي، والبيج، والبرتقالي، والأبيض المصفرّ على الجاكيتات، والسراويل، وقمصان البولو لإضفاء لمسة ترابية مميّزة على مجموعة الأزياء الرجالية.

تُعتبر النقشات المستوحاة من البيئة على السويت شيرتات ذات الألوان الناعمة، الصيحة المهيمنة لهذا الموسم بحيث توفر التوازن المثالي بين الراحة والأناقة! كما تعود مجموعة R nsider من Springfield هذا الموسم مع سويت شيرتات وقمصان مقلنسة بألوان الكحلي، والأحمر، والأزرق، والأخضر، والأبيض المصفرّ حاملةً شعار الشجرة الذي يذكّرنا بقيمة الاستدامة التي تمثلها علامة Springfield التجارية.

صُممت المجموعة الرجالية لموسم ربيع وصيف 2020 باستخدام الأقمشة الاسترتش التي لا تحتاج إلى عناية فائقة مع ياقات الماندرين، لتمنح كل رجال الإطلالة الكاجول الأنيقة التي تناسبه!

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