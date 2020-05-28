منها الخل.. أسرار التخلص من النمل بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعاني أغلب المنازل من تواجد النمل في كل مكان مع بداية فصل الصيف، لذلك نستعرض لكم عدة خطوات يجب اتباعها للتخلص من النمل بسهولة، كما أوضح موقع "bughousepestcontrol"

-جففي المياه المتراكمة في الأرض أو أركان المنزل، فالنمل يحتاج إلى الماء كي يعيش



-تخلصي من بقايا الطعام ولا تتركيها مكشوفة، واحرصي على تغطيتها داخل علبة محكمة الغلق

-إذا كان لديك نباتات طبيعية، احرصي على تقليمها بشكل دوري

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-اخلطي الخل الأبيض مع الماء، في أماكن تواجد النمل حتى تتخلصين منه

-يمكن أيضًا استخدام صابون غسيل الأطباق السائل مع الماء، ورشه على النمل

-استخدمي الطباشير، أو الاسمنت لسد فجوات النمل الذي يتواجد فيها

الكيورد: النمل- طرق التخلص من النمل- فصل الصيف- الخل- صابون غسيل الأطباق.