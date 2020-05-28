للتعايش مع كورونا.. إليك أفضل أنواع الصابون للوقاية من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:

شجعت منظمة الصحة العالمية على غسل اليدين بانتظام، ولمدة 20 ثانية، كأولى طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يتطلب اختيار الصابون الجيد للمزيد من الحماية.

يستعرض "الكونسلتو" أفضل أنواع الصابون للوقاية من كورونا، والتوقيت الأنسب لغسل اليدين، وفقًا لموقع "Healthline".

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