أسباب انفجار التكييف في الصيف.. وإليك طرق تجنب ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وسخونة الجو يلجأ الأشخاص إلى تشغيل التكييف، ولكن استعماله المبالغ فيه قد يسبب كوارث كثيرة.

فيما يلي أسباب انفجار التكييف في فصل الصيف وكيفية تجنب ذلك، وفق ما نقل موقعا "abcnews" و"hunker".

الأسباب:

- إهمال إجراء الصيانة للمكيف بشكل دوري ومستمر شهريا.

- عدم تنظيفه كل أسبوعين من الأسباب التي تؤدي على المدى الطويل لانفجار التكييف.

- اتصال المكيف بمصدر كهربائي غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية للمكيف، ما يؤدي إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

- نسيان البعض فصل التيار الكهربائي عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

- تسريب مركب التبريد leakage، من الأمور التي تؤدي إلى انفجار المكيف.

- كلما طالت مدة تشغيل مكيف الهواء، زادت احتمالية ارتفاع درجة الحرارة أو تعرضه إلى عطل ميكانيكي يؤدي في النهاية إلى نشوب حريق.

- تعرض السلك الانصهاري للاحتراق، بسبب التحميل الزائد على الجهاز.

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كيف نتجنب ذلك؟

- صيانة وحدة تكييف الهواء بشكل دوري وفحصها كل شهر، يساعد على اكتشاف المشاكل قبل أن تؤدي هذه المشاكل إلى نشوب حريق في المنزل.

- الحرص على تغيير الفلتر وضمان توفير طاقة كافية للمكيف من بين إجراءات السلامة التي يمكن أن تساعد في تجنب المشاكل المحتملة.

- يجب وضع المواد التي تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات، والتي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ما يساعد على قتل الميكروبات التي تتكون في التكيف ويمكن أن يستنشقها الأنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

- التأكد من أن الأوراق والأوساخ والحطام والحشرات لم تسد وحدة المكيف الخارجية.

- عدم استخدام سلك تمديد لمكيف الهواء، سوف تتسبب الأحمال الكهربائية AC في عزل MELT واشتعال النار.

- لا يجب استعمال الجازولين أو البنزين أو التنر أو سائل المبيد الحشري أو أي مواد كيميائية في عملية تنظيف التكييف.

- يجب التأكد من أن اسلاك وفيشة المكيف بحالة جيدة تسمح لها بتحمل العمل المستمر للتكييف.

- لا بد من الاستغناء فورا عن الاسلاك المتعددة الوصلات، واستبدالها بأخرى قطعة واحدة.

-ضرورة فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند الخروج من المنزل وعند انقطاع التيار الكهربائي.

- عند سماع صوت غير عادي للتكييف، يجب غلقه واستدعاء فني مؤهل لإصلاحه.