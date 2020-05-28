هل غسول الفم قد يقلل من انتشار فيروس كورونا؟.. دراسة حديثة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

كشفت نظرية حديثة، أن غسول الفم قد يمنع زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

النظرية الجديدة لازالت في طور البحث والدراسة بشكل أكثر توسعًا، حيث جاءت في إطار البحث عن طريق سريع للسيطرة على الوباء الجديد.

وركز العديد من العلماء خلال الفترة الماضية على معرفة طرق تقليل انتشار العدوى إلى أقل مستوى بحيث يمكن السيطرة عليه، لحين صناعة لقاح ضده، خاصة وأنه وصل لأكثر من 5.7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

وركزت الورقة البحثية المنشورة على صحفية "Function" على أهمية غسول الفم الذي يحتوي على كحول في تقليل نشر العدوى والسيطرة على الفيروس الجديد.

فيروس كورونا المستجد من عائلة الفيروسات التاجية التي تتميز بخلق غشاء خارجي بواسطة مضيف ما، هذا الغشاء هو ما يسمح للفيروس بزيادة الانتشار والتكاثر، وإذا استطاع العلماء من تعطيل طريقة عمل الغلاف، يتم إبطاء انتشار الفيروس بالتبعية.

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فمثلا استخدام الماء والصابون وكذلك المطهرات الكحولية، تعمل على تفتيت الخلاف الخارجي للفيروس وبالتالي قتله، ولذلك تنصح منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين أو تطهيرهما بالكحول للتخلص من العدوى.

ويتواجد فيروس كورونا ويتكاثر بشكل ملحوظ في الفم والحلق، ويمكن بذلك أن ينتقل من مريض إلى أخر، عن طريق التنفس أو العطس أو السعال.

بعض المنتجات المتاحة للجمهور، قد تكون قادرة على قتل الفيروس أيضًا، خاصة وأنها تحتوي على كحول بهدف قتل البكتيريا والفطريات وكذلك الفيروسات.

ومؤخرًا كشفت دراسة جديدة، أن مرضى فيروس كورونا لا ينقلون العدوى بعد 11 يوم من الإصابة، حتى إذا تم تشخيصه في اليوم الـ 12 من الإصابة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "روسيا اليوم".

فبحسب خبراء الأمراض المعدية في سنغافورة، فإن الفيروس "لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض، بسبب انخفاض التكاثر الفيروسي النشط بعد الأسبوع الأول".