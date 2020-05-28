محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
مع لجوء بعض الدول إلى تخفيف الإجراءات الوقائية، سبيلًا للتعايش مع فيروس "كورونا المستجد"، هناك إمكانية لعودة الموظفين إلى مباشرة أعمالهم، الأمر الذي يتطلب من أصحاب العمل توفير بعض المعايير للعودة إلى العمل بأمان.
يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز النصائح الموجهة لأصحاب العمل، من قبل مجلس الأمن القومي، وفقًا لموقع "WebMD".
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كانت هذه تفاصيل خبر للعودة الآمنة.. 9 نصائح لأصحاب العمل لحماية الموظفين من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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