توريد الخدود بدون مكياج

المعروف ان الخدود الوردية تمنح المرأة شباباً وحيوية. لكن المكياج ليس الطريقة الوحيدة لهذا المظهر النضر، بينما هو مجرد حل مؤقت لا يدوم طويلا الخدود الوردية هي انعكاس لصحة الجسم الداخلية، لذا تعد نتيجة لمجموعة من العادات، فإذا كنت تبحثين عن مظهر حيوي وخدود وردية عليك إتباع التالي:

1. حمية صحية



تناول وجبة جيدة وصحية هو المفتاح لبشرة صحية أجمل. يجب ألا تتخطي وجباتكِ أبدًا حتى إذا كنت تتبعين حمية غذائية. عليكِ تناول 4 وجبات صحية كل يوم تشمل الإفطار والغداء ووجبة خفيفة والعشاء.

إذا شعرت بالجوع بين الوجبات ، يجب أن تتناولي بعض الوجبات الخفيفة الصحية. لأن الجوع المفرط يجعلك عرضة لتناول المزيد من الطعام غير الصحي.

2- شروط الحمية الصحية:

أ. خفض استهلاك اللحوم الحمراء، وتصميم المزيد من البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج.

ب. أضف الفطر إلى وجباتك ، فهو مصدر كبير للبروتينات.

ج. أضف الحليب قليل الدسم ومنتجات الألبان الأخرى

د. تناولي حصص يومية من الخضروات والفاكهة.

2. ممارسة الرياضة و التأكد من الترطيب:

يساعدك التمرين المنتظم والترطيب المناسب على الحفاظ على بشرة مشرقة.والمقصود بالترحيب هنا هو تناول كمية كافية من الماء، وفي الوقت نفسه ترطيب الجلد بالكريمات والماسكات.

3.التقشير:



التقشير المنتظم للجلد سيساعدك على الحصول على خدود ناعمة وردية بالتأكيد. ومع ذلك ، تذكري أنه إذا كنت تقشرين بشرتك بانتظام ، يجب أن يكون المقشر خفيف ولطيف على البشرة، كذلك، ينصح باستخدامه مرة واحدة أسبوعيا.

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4. التبييض الخفيف:



بعض ماسكات التبييض الخفيف يمكن أن تساعدك في الحصول على خدود وردية. ضعي بعض خل التفاح على كرة من القطن وامسحي الخدين. يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع عصير الليمون ولكن لا تخرجي إلى الشمس مباشرة بعد تطبيق عصير الليمون لأنه يجعل بشرتك حساسة لأشعة الشمس.



5. المكملات الغذائية

هناك نوعان من الفيتامينات الحيوية للتوهج الطبيعي للبشرة، مثل فيتامين (هـ) وفيتامين (ج). إذا رأيت تشققًا في شفتيك أو أن وجهك اصبح أكثر جفافًا من المعتاد ، فقد يكون هذا بسبب نقص فيتامين (هـ) و (ج). استشر الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية.

بدلاً من تناول المكملات الغذائية ، يمكنك وتطبيق ماسك من قشر البرتقال الغني بفيتامين ج مع الحليب أو الزبادي وكبسولة فيتامين ه . ضعي الماسك على الجلد خاصة على الخدين لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بماء دافئ.

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