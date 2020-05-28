للعودة الآمنة.. 9 نصائح لأصحاب العمل لحماية الموظفين من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

مع لجوء بعض الدول إلى تخفيف الإجراءات الوقائية، كسبيل للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، هناك إمكانية لعودة الموظفون إلى مباشرة أعمالهم، الأمر الذي يتطلب من أصحاب العمل توفير بعض المعايير للعودة إلى العمل بأمان.

يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز النصائح الموجهة لأصحاب العمل، من قبل مجلس الأمن القومي، وفقًا لموقع "WebMD".

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