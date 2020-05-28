بثينة الرئيسي تختار أزياء عصرية ومحتشمة

نجمات الخليج نلنَ شهرة واسعة في الوطن العربي، بسبب أناقتهنّ اللافتة، واهتمامهنّ الكبير في الموضة في الفترة الأخيرة، وقد لاحظنا أنّ اطلالاتهنّ أصبحت تميل بشكل أو بآخر للجرأة والتميز، ومن بينهنّ بثينة الرئيسي التي تمتلك أكثر من 4.5 مليون متابع على انستغرام، تستعرض لهم بشكل مستمر تنسيقات مبتكرة في الموضة، ولهذا أصبحت تُعتبر واحدة من أكثر نجمات الخليج عصرية، وإليكِ بعض أبرز اطلالاتها.

في أحد المشاوير السياحية، اختارت بثينة الرئيسي تنسيقًا عمليًّا هو عبارة عن سروال قصير من القطن، نسقت معه جاكيت وشنطة خصر من “غوتشي” Gucci، وأكلمت اللوك بحذاء رياضي باللون البيج، ونظارات شمسية كبيرة.

تنسيق عصري اعتمدته بثينة الرئيسي لأحد المشاوير الصباحية، حيث اختارت فيه تنورة ميتالك باللون الفضي، نسقت معها تيشيرت قطنية باللون الأبيض من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana وشنطة من الجلد الأسود من “غوتشي” Gucci، وحذاءً رياضيًّا، وأكملت الاطلالة باكسسوارات بارزة.



في اطلالة صباحية أُخرى، شاهدنا بثينة في لوك جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت معطفًا أنيقًا باللون الأسود من “فندي” Fendi، نسقت معه حقيبة “بيركين” Birkin الشهيرة من “هرمس” Hermes باللون الأسود، وحذاءً أنيقًا بكعب عالٍ، وأكلمت اللوك بنظارات شمسية لافتة.

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اطلالات غريبة ولافتة اعتمدتها بثينة الرئيسي، فهل تعتقدين أنها أكثر نجمات الخليج عصرية؟

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