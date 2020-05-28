اختاري بنطلون أبيض لإطلالة عملية بلمسة كلاسيكية

القاهرة – لايف ستايل
عاد البنطلون الابيض إلى الواجهة من جديد ، وبات جزءاً من عروض الأزياء.
و بعد أن كان محصواً في عددٍ من الإطلالات الكلاسيكية المحدودة لفئة قليلة من السيدات ، باتت الماركات العالمية تعمل على إنتاج بناطيل بيضاء أكثرعملية لإطلالةٍ كلاسيكية ومريحة في آن ، ولم تعد محصورةً بالبدلات الرسمية.
وصرنا نجد الـ بنطلون الأبيض في الإطلالات العملية واليومية للسيدات اللواتي يرغبن بإطلالةٍ مميزة مع لمسةٍ كلاسيكية راقية .
وتنوّعت الموديلات بيت البناطيل الواسعة والضيقة والمطبّعة بالورود والرسمات .
اخترنا لكم مجموعةً من البناطيل البيضاء التي أطلقتها أشهر دور الأزياء :
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