اختاري بنطلون أبيض لإطلالة عملية بلمسة كلاسيكية

عاد البنطلون الابيض إلى الواجهة من جديد ، وبات جزءاً من عروض الأزياء.

و بعد أن كان محصواً في عددٍ من الإطلالات الكلاسيكية المحدودة لفئة قليلة من السيدات ، باتت الماركات العالمية تعمل على إنتاج بناطيل بيضاء أكثرعملية لإطلالةٍ كلاسيكية ومريحة في آن ، ولم تعد محصورةً بالبدلات الرسمية.

وصرنا نجد الـ بنطلون الأبيض في الإطلالات العملية واليومية للسيدات اللواتي يرغبن بإطلالةٍ مميزة مع لمسةٍ كلاسيكية راقية .

وتنوّعت الموديلات بيت البناطيل الواسعة والضيقة والمطبّعة بالورود والرسمات .

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اخترنا لكم مجموعةً من البناطيل البيضاء التي أطلقتها أشهر دور الأزياء :

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