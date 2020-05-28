مجوهرات مذهلة تقدّمها Boucheron بمناسبة الصيف

مجوهرات بوشرون تتميّز بفخامتها وتصاميم التي تعكس الحرفيّة والإبداع والتميّز، وهي من شأنها أن تمنح المرأة إطلالة راقية وأنيقة وفاخرة، تجعلها الأجمل . ومن بين مجموعات مجوهرات Boucheron الرائعة، يبرز اسم Plum de Paon التي تضيف إليها في كلّ مرّة قطعًا جديدة ومذهلة.

كانت بداية مجموعة Plume de Paon من Boucheron، مع قلادة تتميّز بشكلها الحرّ وخفّتها، وسرعان ما تطوّرت لتشمل خواتم وأقراط وقلائد، تثريها باستمرار تقنيات خاصة ببوشرون، مثل المينا. وتستمرّ المجموعة بفضل إتقان الصنع والحرفية التي يمتاز بها صاغة المجوهرات، ما يفسح المجال أمام أكثر الأشكال الواقعية تحدياً، من حيث تشكيل خيوط الريشة الناعمة والمرنة المنحوتة لتبدو وكأنها تنبض بالحياة كلّما تحرّكت من تتألّق بها.



كثير من الأنوثة والفخامة

في القلادة، تبرز ريشة طاووس وسط حجارة ماسية بقطع الوردة، معلّقة بسلسلة من الذهب، وتستريح فوق البشرة بأناقة. ويبدو الأمر كما لو أنها تجد حركتها الرقيقة في شكلها بحدّ ذاتها. وذلك لأن تقنية المينا التي طورتها مشاغل Boucheron تنتج تأثيرًا شديد الواقعية بشكل مذهل كما لو أنها تنتظر فقط نسمة الهواء القادمة لتحرّك خيوطها.

زيّني إطلالتكِ بأقراط فخمة

تتّخذ الأقراط شكل الريشة، وهي مرصّعة بالألماس المنثور والألماس بقصّة الوردة. تنبض هذه الريشة بالحياة بكل تفاصيلها الدقيقة، فترفرف بحريّة على الأذنين وتمنحكِ الكثير من التميّز. إنّها أقراط تجمع بين الفخامة والرقي والتميز، وهي صفات نستكشفها مع كلّ ما تقدّمه الدار، مثل مجوهرات بوشرون المستوحاة من طائر القرقف.

تتلألأ ألماسة بتقطيع الوردة على خاتم على شكل ريشة الطاووس، يمتد منحنى شكل الريشة إلى الأعلى فوق اليد كما لو كانت تطيل لمستها. يتوافر هذا الخاتم بالذهب الأبيض أو بالذهب الأصفر.

وأيضًا مع الأساور

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مثل عقد علامة الاستفهام الشهير، تم تصميم هذا السوار من دون مشبك، ليستدير بشكل طبيعي حول المعصم. وتتزيّن الريشة المرنة المصنوعة من الذهب الأصفر أو الأبيض، بألماسة رقيقة بتقطيع الوردة لتكتمل قصيدة تتغنّى بالطبيعة والحرية.

خواتم الزفاف هي الأجمل

لقد أضافت بوشرون أيضًا إلى مجموعة Plume de Paon خواتم زفاف فاخرة ورائعة، من الذهب الوردي أو الأبيض ومرصوفة بالألماس بالكامل، وعلى شكل ريشة تلتفّ برفق حول الإصبع مثل رابط محبّة مع الطبيعة.

إنّها قطع مجوهرات أشبه بتميمة ثمينة كما كلّ إبداعات الدار، مثل عقود Question Mark من بوشرون، فهي كفيلة بنقل إطلالات المرأة إلى أعلى مستويات الفخامة والتميّز.

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