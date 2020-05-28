صيحات موضة تنقل إطلالتكِ في العيد إلى أعلى مستويات الروعة

صيحات موضة صيف 2020 تنقل إطلالاتكِ إلى أعلى مستويات الروعة، فهي تتميّز بألوانها المشرقة وقصّاتها الجميلة وتفاصيلها الحيوية، والتي ستجعلكِ الأكثر جاذبيّة وتميّزًا ومواكبة للموضة.



لتتميّزي بإطلالة رائعة، عليكِ أوّلًّا وقبل كلّ شيء، الابتعاد تمامًا عن أخطاء الموضة التي تفسد إطلالتكِ في العيد، والأهمّ، أن تكوني على علم بأهمّ الصيحات الرائجة في هذا الصيف. استعدّي لتكوني الأجمل هذا العيد، فقد رصدت لكِ ياسمينة صيحات رائعة، من شأنها أن تمنحكِ الكثير من الجاذبية والحيوية والروعة.

لمسات تضفي عليكِ الفخامة

حتّى ولو كنتِ ستقضين العيد في المنزل بسبب الإجراءات لمنع تفشّي فيروس كورونا، ما زال بإمكانكِ التقاط الكثير من الصور لإطلالات تتألّقين فيه بملابس فخمة. وهنا، تشكّل التطريزات أجمل صيحة، وخصوصًا تلك الأنثويّة المستوحاة من الأزهار، فاختاري الأزياء المزيّنة بها، وكوني الأجمل. كذلك، يمكنكِ أن تكملي إطلالتكِ مع أكسسوارت بصيحات فخمة، كحقيبة تتزيّن بالخرز.

موضة الألوان هي الأجمل

أنتِ محظوظة جدًّا في هذا العيد، إذ يتزامن مع حلول فصل الصيف الذي يعجّ بألوان مذهلة ولافتة إلى أقصى الحدود. ونحن لا نتحدّث هنا عن النيود أو الداكنة، إنّما عن تلك المشرقة كالأصفر والزهري والأزرق، وغيرها التي ننصحكِ باختيار ملابس بتدرّجاتها الرائعةـ والتي تتنوّع بين الهادئة والجريئة، ما يعني أنّكِ ستجدين بالطبع ما يناسب ذوقكِ.

صيحة التكسيرات لإطلالة أنثوية

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تصاميم الأزياء بصيحة التكسيرات هي خيار مميز لتتميزي بإطلالة في غاية الروعة والحيوية والأنوثة، فهي ترافق أجمل الفساتين والتنانير المصمّمة من مختلف أنواع الأقمشة وبألوان رائعة. فاختاري منها ما يناسب اسلوبكِ، لتتميزي في العيد بلمسا ت انثوية أنيقة.

تجرأي واختاري الملابس بالأكتاف المنفوخة

صيحات الأكمام الرائجة في صيف 2020 رائعة، ومن بينها الملابس التي تتميّز بأكتاف منفوخة تعكس شخصيّتكِ الجريئة، حتّى أنّ بعضها يتزيّن بنقشات حيوية لمزيد من الجرأة. اختاري الفساتين والقمصان بهذه الصيحة في العيد، فهي أيضًا ستمنحكِ الكثير من الأنوثة.

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