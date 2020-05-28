أزياء راقية من كارول سماحة للنساء فوق الأربعين

بالرغم من أنّ كارول سماحة أصبحت في الـ 45 من عمرها، غير أنها مازالت محافظة على جمالها، وجمال قوامها وتألقها، وبعد أن لاحظنا تراجعًا لها في الموضة في السنوات الماضية، عادت من جديد لتدخل قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة، في عدد من الاطلالات المميزة التي رصدناها لها مؤخرًا، وهذه الاطلالات جمعت فيها بين الأسلوب الراقي والأسلوب العصري، ومن الممكن أن تشكل مصدر وحي للنساء فوق الأربعين.

فقد اختارت كارول سماحة أزياءً منوعة، منها: فساتين سهرة فاخرة من المخمل أو الحرير، أو الشيفون المبطّن، بألوان تنوعت بين الأزرق والأحمر، والأسود والذهبي، ومنها في تنسيقات لافتة في البناطيل مع القمصان الناعمة، أو في الفساتين الميدي التي ناسبتها وناسبت قوامها، كما شاهدنا لأكثر من مرة في موديلات الجمبسوت المتنوعة من ناحية قصاتها وألوانها.

وقد حرصت كارول على تنسيق اكسسوارات أنيقة أيضًا مع هذه الاطلالات، من أحذية نسائية أو مجوهرات، أو شنط يد، وفي حال كنتِ من النساء اللواتي تجاوزنَ سنّ الأربعين وتبحثين عن اطلالات لافتة تجمعين فيها بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الفاخر، أنصحكِ أن تستوحي من أحدث اطلالات كارول سماحة.

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