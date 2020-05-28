احذر.. أكياس القهوة سريعة التحضير خطر يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يستسهل كثيرون تناول القهوة سريعة التحضير، بينما يعشقها آخرون، لكن هل تعرف مدى خطورتها على الصحة؟

تقول الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مبيض القهوة الذي يدخل في تركيب أكياس القهوة سريعة التحضير يحتوي على مادة "ألومو سيليكات الصوديوم"، وهذه المادة قابلة للاشتعال، وتضاف إلى كثير من المنتجات لمنع التكتل.

وأكدت أن هذه المادة، تسبب فشلاً في وظائف الكلى والإمساك وأمراض الكبد مع فرط استهلاكها، بالإضافة الى احتواء مبيض القهوة على الزيوت والدهون المهدرجة التي تضر بالجهاز الدوري من قلب وشرايين، وكميات هائلة من سكر الذرة ذو السعرات الحرارية العالية.

وأضافت: كذلك احتوائه على مادة كازينات الصوديوم التي تتسبب في اضطرابات المناعة وسوء امتصاص المواد الغذائية.

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البدائل الصحية:

- تجنب استعمال عبوات القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على مبيض.

- استخدام اللبن بدلا من مبيض القهوة.

- استخدام اللبن المكثف باعتدال لتجنب تركيز السكر العالي به.

- استخدام حليب جوز الهند.