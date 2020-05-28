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للوقاية من كورونا.. أيهما أفضل تسخين الأطعمة أم تجميدها؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

هناك فريقين من الأشخاص يختلفون دائمًا على تسخين الأطعمة أو تجميدها، لتثبيط نشاط فيروس المستجد، واتخاذ مزيدًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كوفيد 19.

يستعرض "الكونسلتو" ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في تسخين وتجميد الأطعمة لقتل الفيروس، وفقًا لموقع "Health".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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