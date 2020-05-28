محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
هناك فريقين من الأشخاص يختلفون دائمًا على تسخين الأطعمة أو تجميدها، لتثبيط نشاط فيروس كورونا المستجد، واتخاذ مزيدًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كوفيد 19.
يستعرض "الكونسلتو" ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في تسخين وتجميد الأطعمة لقتل الفيروس، وفقًا لموقع "Health".
لقراءة المزيد..اضغط هنا:
كانت هذه تفاصيل خبر للوقاية من كورونا.. أيهما أفضل تسخين الأطعمة أم تجميدها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.