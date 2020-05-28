للوقاية من كورونا.. أيهما أفضل تسخين الأطعمة أم تجميدها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

هناك فريقين من الأشخاص يختلفون دائمًا على تسخين الأطعمة أو تجميدها، لتثبيط نشاط فيروس كورونا المستجد، واتخاذ مزيدًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى كوفيد 19.

يستعرض "الكونسلتو" ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في تسخين وتجميد الأطعمة لقتل الفيروس، وفقًا لموقع "Health".

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