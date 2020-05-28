أسلحة غذائية لمحاربة فيروس كورونا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبح الاعتماد على المناعة الذاتية هو الحل الأهم لمواجهة الأمراض، خاصة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وعدم توفر لقاح إلى الآن.

الحفاظ على المناعة يبدأ من الطعام الذي نتناوله، حيث يمد الجسم بالعناصر اللازمة التي تساعد في الوقاية من الفيروسات، بحسب ما أوضح موقع "health".

-التفاح

يحتوي التفاح على مادة البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان، تعمل على تحسين ضغط الدم، وتقلل الكوليسترول، وتخفض من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

-البنجر

يحتوي البنجر على مضادات للأكسدة تحمي من السرطان وأمراض القلب والالتهابات، كما أنه مليء بالألياف وفيتامين سي.

-البرتقال

البرتقال يزود الجسم بفيتامين سي، وهو معزز للمناعة ومقاوم للسرطان، كما أنه مصدر غني بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم، وفيتامين ب.

-القرع

قرع العسل يمد الجسم بفيتامين أ، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، كما يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم

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-السبانخ

السبانخ قادرة على محاربة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان المبيض، والثدي، والقولون، لما تحتويه على مضادات أكسدة قوية تعزز الجهاز المناعي، كما تساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

-البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا على فيتامين ج المقاوم للالتهابات وفيتامين ب 6، الذي يمنع انسداد الشرايين.

-عين الجمل

يحتوي عين الجمل على أحماض وأوميجا 3 التي تعزز المناعة، وتحسن الكوليسترول وضغط الدم.

-الجرجير

يحتوي الجرجير على فيتامين K الذي يساعد على تقوية العظام لدى النساء ويمنع تصلب الشرايين، إلى جانب مضادات الأكسدة المعززة للمناعة.

-الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي البكتيريا التي تعيش في الأمعاء، وتساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزز جهاز المناعة، كما تقلل من رائحة الفم الكريهة.

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