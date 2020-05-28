عادات يجب الابتعاد عنها للوقاية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين والوفيات، أصبح من الضروري الإقلاع عن العادات التي كنا نفعلها في الماضي، لأنها قد تعرضنا لخطر الإصابة بالفيروس القاتل.

وفيما يلي بعض العادات التي يجب الابتعاد عنها، تجنبا للإصابة بكورونا، وذلك وفق ما نقل موقع "eatthis".

- التجمعات العائلية:

اعتاد الكثيرون على التجمع مع العائلة قبل تفشي فيروس كورونا، ولكن اختلف الوضع كثيرا، فقد أصبح التجمع من أسباب انتشار الفيروس، لذا يجب الابتعاد عن تلك العادة.

- دخول المنزل بالحذاء ووضعه على الأريكة:

من المهم خلع الحذاء بمجرد الدخول من الباب، نظرا لأنه ربما تدخلت في بصاق شخص آخر أو اللعاب أو ناقل آخر محتمل للفيروس التاجي، وإذا وضعت قدميك على الأريكة أو الكرسي أو أي أثاث آخر، يمكنك نشر هذه الجراثيم على القماش.

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- التقبيل:

يعتبر التقبيل من أبرز العادات الخاطئة التي تنقل العدوى والفيروسات وخصوصا بين الأطفال نظرا لمناعتهم الضعيفة، لذلك يجب تجنب التقبيل والتلامس المباشر.

- ملامسة العينين:

فرك عينيك بيديك أمر طبيعي ومعتاد، ولكن في عصر كورونا، حان الوقت للتوقف عن لمس عينيك، نظرا لأن ربما قد تكون لمست يديك الأسطح التي تحتوي على قطرات من الجراثيم، لذا عندما تلمس عينيك، يمكن أن تصاب بسهولة.

الأحضان:

الأحضان والتلامس المباشر من أخطر العادات التي تسبب انتشار فيروس كورونا، لذلك يجب تجنب الأحضان والسلام المباشر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

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- ملامسة الأنف:

ملامسة الأنف تعتبر أمرا خطيرا، نظرا لأن قد يكون لديك جراثيم في متناول يديك ويساعد وضع يديك في أنفك للجيوب الأنفية بامتصاص هذه الجراثيم، مما يؤدي للإصابة بالفيروس.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يهاجم الفيروس التاجي رئتيك من خلال السماح له بالوصول إلى أنفك، فأنت تسهل عليه أن يبدأ في إحداث دمار على جسمك، لذا يجب تجنب ملامسة الأنف.

- مشاركة الطعام والشراب مع أحبائك:

قبل أن يبدأ COVID-19 في الانتشار في جميع أنحاء العالم، كان الكثيرون يشاركون الطعام والشراب مع أصدقائهم، لكن تختلف الوضع حاليا كثيرا فأصبح ذلك يؤدي إلى نقل فيروس كورونا، لذا يجب بالتوقف عن المشاركة أثناء تناول الطعام مع الآخرين.

- تبادل الأدوات الشخصية:

من الضروري أن يكون لكل شخص أدواته الخاصة به، نظرا لأن انتقال الأدوات قد يتسبب في نقل العدوى والفيروسات ويزيد من انتشار الأمراض.

- ملامسة الوجه:

لا بد من التوقف على ملامسة الوجه، لأن قد يكون لديك جراثيم على أصابعك أو الوجه، فقد تدخل هذه الجراثيم في فمك أو أنفك أو عينيك وتتسبب في إصابتك بالعدوى، حيث وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى أننا نلمس وجوهنا بمعدل 23 مرة في الساعة.

- قضم الأظافر:

قضم الأظافر عادة سيئة يجب التخلص منها، لأن الأصابع قد تكون مليئة بالجراثيم التي يمكن أن تتسبب في نشر فيروس كورونا، لذلك حاول مضغ العلكة أو انشغال اصابعك بالكتابة.

- عدم تغطية الفم عند السعال أو العطس:

يعتبر عدم تغطية الفم عند السعال أو العطس من العادات السيئة، لذا توصي منظمة الصحة العالمية بالعطس أو السعال في ذراعك إذا كنت في مكان عام، وإذا كنت في المنزل يجب العطس أو السعال في مناديل ورقية ورميه فورا بدلا من وضعه على طاولة أو سطح آخر في منزلك.

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