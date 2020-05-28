إلزامية من السبت.. عضو "العليا للفيروسات" يوضح أنواع الكمامات: القماش بلا فائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ألزمت الحكومة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية أو الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، بداية من السبت المقبل لحين صدور إشعار آخر، وذلك تنفيذ لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا".

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واستعرض الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات، وأستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، أنواع الكمامات المنتشرة بالأسواق المصرية.

الكمامة القماش

وأكدت خلال مداخلة لها ببرنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة إكسترا نيوز، انعدام فائدة الكمامة القماشة بكل خامتها وأنواعها وألوانها، وعدم قدرتها على الحماية من الفيروسات والبكتيريا، وإنما خصصت هذه الماسكات لتفادي الأتربة المنتشرة في الجو.

الكمامة اللبني

وأوصى بارتداء الكمامة الطبية اللبني لأهميتها وقدرتها على الحماية من كورونا، ولكن يجب شرائها من الصيدليات والجهات المسؤولة ومنافذ القوات المسلحة، وتجنب شراءها من الأرصفة.

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كمامة M3 وN95

وأوضح أني الكمامة M3 أو N95 مخصصة للأطقم الطبية والمستشفيات، ولا داعٍ لارتدائها بالشوارع.

القناع "حامي الوجه"

ولفت إلى أن القناع حامي الوجه مخصص للأطقم الطبية أيضاً، ولا داع للتجول به بالشوارع ويفضل لأطباء الأسنان لتعاملهم المستمر مع الفم، كما أنه عند ارتدائه يجب وجود ماسك طبي بفلتر تحت القناع.

كمامة بداخل الأنف "سدادة للأنف"

وأوصى عضو لجنة الفيروسات العليا، لعدم الكمامة بداخل الأنف؛ لأن منافذ العدوى بفيروس كورونا 3 أماكن، وهم الفم والأنف والعينين، وهذه السدادة لا تقي من العدوى نهائيا، وإنما تستخدم ليلاً لمن يعاني من انسداد الأنف والشخير.

ونصح "خطاب" المواطن قبل ارتداء الماسك، بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً، أو تطهيرها بالكحول، كما يجب التعامل مع الماسك من "الأستك" وعند خلعه، ويجب تكرار غسيل اليدين بعد إلقائه في القمامة مباشرة.

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