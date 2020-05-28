تونر طبيعي لتبييض البشرة وتعزيز الكولاجين فيها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - يعد التونر أحد أهم مستحضرات العناية بالبشرة، وهو ركن أساسي في روتين العناية بالبشرة لأي سيدة، لكن بدلاً من البحث عن تونر للوجه من المتاجر قد لا يكون مناسباً لنوع بشرتك، سنعرفك في ما يلي الى طريقة تحضير تونر طبيعي لـ تببيض البشرة وتعزيز الكولاجين فيها.



تونر لتعزيز الكولاجين في البشرة



خل التفاح

خل التفاح



من المعروف أن خل التفاح يحتوي على خصائص كثيرة مفيدة لصحة البشرة والحفاظ على شبابها. لذا بإمكانك بواسطته تحضير تونر طبيعي لشد البشرة، فليس عليك إلا مزج كوب صغير من خل التفاح وكوب كبير من الماء، بعدها بللي فوطة قطنية ناعمة بالمزيج وامسحي بها وجهك مرات عدة.

تابعي المزيد: أقوى الوصفات للتخلص من الهالات السوداء



الشاي الأخضر

الشاي الأخضر



مكون مثالي لشد البشرة والحد من ظهور التجاعيد، إضافة الى أنه يحمي بشرتك من الجفاف. ولتحضير تونر طبيعي منه يعمل عمل الكولاجين، ضعي كيسين من الشاي في كوب من المياه المغلية لمدة عشر دقائق، من ثم انزعي الكيسين وبللي فوطة قطنية بماء الشاء وامسحي بها بشرة وجهك.



الطماطم

الطماطم



لا شك أنك سمعت الكثير عن فوائد الطماطم للبشرة، فهو يعيد إليها شبابها ويجعلها نقية ومشرقة، كما يساهم في تخفيف اللمعان الناتج من الإفراز الزائد للزيوت فيها. لذلك، حضري تونر طبيعياً من الطماطم للتخلص من التجاعيد، من خلال عصر حبتي طماطم ووضع العصير على بشرة وجهك لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

Advertisements

تابعي المزيد: طريقة تنظيف البشرة الروسية



ماء الورد

ماء الورد



يؤدي ماء الورد دوراً فاعلاً في العناية بالبشرة، لا سيما الدهنية، ويساهم في الحد من ظهور علامات التقدم في السن. لذلك، قومي بمسح وجهك بفوطة قطنية مغمسة بماء الورد، وذلك قبل الخلود الى النوم، واتركي وجهك من دون غسيل حتى صباح اليوم التالي.



تونر لتبييض البشرة

تونر لتبييض البشرة



يشتمل هذا التونر على مكونات طبيعية بسيطة وغير مكلفة، إلا أنها فعالة جداً في تبييض البشرة وجعلها مشرقة وخالية من أية شوائب، وهي كالتالي: نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفيتامين C، بضع قطرات من الفيتامين E، وكوب من الكركديه المغلي مسبقاً.



طريقة التحضير والتطبيق



أحضري كوب الكركديه المغلي مسبقاً، وأضيفي إليه مسحوق الفيتامين C، من ثم أفرغي كبسولات الفيتامين E وأضيفيها الى الخليط، مع الحرص على تحريكه جيداً الى أن يصبح متجانساً. بعدها، احتفظي بالتونر الذي حصلت عليه في زجاجة سبراي معقّمة داخل الثلاجة.

وعند الاستخدام، رجي الزجاجة ورشي منها على بشرة وجهك ورقبتك وذلك مرتين يومياً.

تابعي المزيد: سيروم فيتامين سي لإزالة التجاعيد من صنع يديك