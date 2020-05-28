4 وصفات طبيعية لتكثيف الرموش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - تحتاج الرموش، تماماً كالشعر، إلى العناية الدائمة كي تبقى صحيّة ومتألقة. فهي عرضة للكثير من العوامل التي تؤثر في نموّها وتهدّدها بالتساقط.

هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء تساقط الرموش وضعفها، منها ما يتعلق بمشاكل صحيّة مثل اضطرابات في الغدة الدرقية واختلال في هرمونات الجسم وغيرها، ومنها ما له علاقة ببعض العادات السيئة التي نمارسها مثل اختيار الماسكرا غير المناسبة وإزالة مكياج العيون طريقة خاطئة واستخدام مستحضرات تسبّب بحساسية العين وتؤثر على الرموش...



1. البيض والغليسيرين

البيض والغليسيرين



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى بيضة واحدة وملعقة كبيرة من الغليسيرين. ضعي المكوّنين في وعاء نظيف وجاف واخلطيهما جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد متماسك. استخدمي قطنة ناعمة لمسح رموشك بالمزيج أو بإمكانك استخدام فرشاة ماسكرا نظيفة لتوزيعه عليها بالتساوي.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة يومياً قبل الخلود إلى النوم ثم غسل الرموش في الصباح الباكر بالماء الفاتر.

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2. وصفة حليب جوز الهند

حليب جوز الهند



يحتوي جوز الهند على كمية عالية من الدهون والبروتين اللذين يساعدان في نموّ الرموش وتطويلها. استخدمي حليب جوز الهند لفرك الرموش بطريقة ناعمة ولطيفة. يمكنك القيام بذلك باستعمال قطنة مبلّلة بهذا الحليب أو فرشاة ماسكرا نظيفة تشبعينها به وتمرّرينها على رموشك.

بإمكانك اعتماد هذه الوصفة يومياً قبل الخلود إلى النوم.

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3. وصفة زيت الزيتون

زيت الزيتون



فوائد زيت الزيتون لا تُخفى على أحد، فهو فعّال في معالجة الكثير من المشكلات الجمالية بما فيها مشكلة الرموش الخفيفة. كل ما عليك فعله هو تسخين ملعقة من زيت الزيتون حتى يصبح فاتراً وفرك الرموش به بلطف بواسطة أصبعك.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة كل مساء قبل الخلود إلى النوم وغسل الرموش في الصباح.



4. وصفة الشاي الأخضر

الشاي الأخضر



يساعد الشاي الأخضر في تحفيز عملية نمو الرموش بفضل احتوائه على مكوّنات طبيعية مغذية للجذور. اغلي بضع أوراق من الشاي الأخضر وانتظري حتى يبرد ثم استخدمي قطنة صغيرة وبلّليها بالشاي المغلي وامسحي بها رموشك من الجذور.

بإمكانك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي في الصباح والمساء.

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