تثبيت العطر خلال الصيف بحيل سهلة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - تتوافر حيل سهلة وبسيطة لتثبيت العطر خلال الصيف وجعله يدوم طويلاً رغم الأجواء الحارة والتعرق، لا سيما أن رائحة العطر قد تختفي تدريجياً خلال النهار، وكأنك لم تستخدمي أي عطر، فكما للصيف عطور معينة، كذلك هناك أسس لتطبيقه لتبقى رائحتك منعشة طوال اليوم.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في هذا المقال، أفضل الحيل لتثبيت العطر خلال الصيف.



لا تضعي عطرك في الأماكن الرطبة

لا تضعي عطرك في الأماكن الرطبة



لتحافظي على فعالية عطرك ورائحته، إياك أن تحتفظي به في الأماكن الرطبة، لا سيما خزانة الحمام، إذ تعد الرطوبة أحد أبرز العوامل التي تؤدي الى تحلّل جزيئات العطر وفقدان رائحته العطرة والجذابة. لذلك، احرصي دائماً على الاحتفاظ بعطورك في الأماكن الجافة والباردة، بعيداً عن أشعة الشمس، وربما يكون المكان المثالي لحفظ العطر هو داخل الخزانة الموجودة في غرفة نومك.

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طبقي العطر مباشرة بعد الاستحمام

طبقي العطر مباشرة بعد الاستحمام



من المعلوم أن الماء الساخن يعمل على تفتيح مسام الجلد. لذلك، عند انتهائك من أخذ الدوش، رشي العطر مباشرة على بشرتك، فتعمل على امتصاصه، وتتغلغل جزيئات العطر داخل مسامات البشرة. وبهذه الطريقة، تجعلين عطرك يدوم طويلاً، وتحافظين على رائحة جسم منعشة طوال النهار.

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رشي العطر على الشعر والثياب

رشي العطر على الشعر والثياب



إضافة الى رش العطر على البشرة مباشرةً بعد الاستحمام، من المهم جداً أن تطبقيه أيضاً على شعرك، ومن ثم ثيابك مع الحرص على الابتعاد عنها قليلاً كي لا تتلطخ بالعطر. وبهذه الطريقة، تحافظين على رائحة عطرة تدوم طويلاً.



طبقي اللوشن المعطر

طبقي اللوشن المعطر



طبقي اللوشن المعطر ومن ثم رشي العطر على نقاط النبض في جسمك، إذ إن إحدى أفضل الطرق التي تحافظ على رائحة عطر منعشة طوال اليوم، هي استخدام اللوشن ومستحضرات العناية برائحة عطرك نفسها، لا سيما أن العديد من الماركات العالمية توفر مجموعات عطرية كاملة بالرائحة نفسها. وبعد تطبيق اللوشن، رشي العطر على أماكن النبض في الجسم، أي العنق، خلف الأذن، المعصمين والمرفقين، مما يساعد على نثر رائحة عطرك مع كل نبضة من نبضاتك.

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