من نانسي عجرم إلى دانييلا رحمة .. أبرز إطلالات النجمات العربيات هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - اطلالات متنوعة رصدناها للنجمات العربيات هذا الأسبوع إن كان في حفلات العيد التي قمن بها بطريقة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في البرامج التلفزيونية أو حتى على حساباتهن الخاصة على إنستقرام، وقد تنوعت هذه الاطلالات بين التنسيقات الرسمية والخيارات الأكثر رسمية، وجمعنا لك بالصور أبرز هذه الاطلالات التي لفتتنا مثل اطلالة نانسي عجرم الكاجوال في الجينز إلى اطلالة دانييلا رحمة الجذابة بالأحمر. وإليك التفاصيل.



نانسي عجرم في لوك شبابي في الجينز:

إطلالة نانسي عجرم



أحيت نانسي عجرم بمناسبة عيد الفطر حفلاً أون لاين، وقامت ببثه على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أطلت فيه بلوك شبابي كاجوال اختارت فيه بنطلون جينز خصر عال بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معه توب ناعمة باللون الأبيض ياقتها مفتوحة على شكل حرف V، وأكملت اللوك بصندل كعب عال باللون الفضي ومجوهرات ناعمة.

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دانييلا رحمة في فستان أحمر من الكسندر فوتييه:

إطلالة دانييلا رحمة



شاهدنا دانييلا رحمة، وقد أطلت مؤخراً في حلقة خاصة من مسلسل أولاد آدم مع الإعلامية منى أبو حزمة، وقد تألقت في اطلالة جذابة اختارت فيها فستاناً من الحرير باللون الأحمر المنقط من ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier بقصة أنثوية مع أكتاف بارزة وياقة مفتوحة على شكل حرف V وقد زينت اللوك بمجوهرات ألماسية ناعمة.

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هيفاء حسوني في فستان ميدي باللون الأسود:

إطلالة هيفاء حسوني



تألقت هيفاء حسوني مؤخراً في اطلالة أنثوية ناعمة، وقد اختارت فيها فستاناً ميدي باللون الأسود من تصميم زينة زكي Zeena Zaki قصته ناعمة ودخله قماش التول بطريقة ناعمة عند الياقة والأكمام، وقد نسقت معه صندلاً أنيقاً كعب عال مرصعاً من الأمام بأحجار من الكريستال.

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سيرين عبد النور في اطلالة شرقية في الجلابية:

إطلالة سيرين عبدالنور



أما سيرين عبد النور فقد اختارت اطلالة شرقية لتصوير آخر حلقة من برنامجها الرمضاني «سهرانين معاكم بالبيت»، وكانت عبارة عن جلابية باللون الأخضر بتصميم ناعم حيث إن قصتها منسدلة وأكمامها واسعة مزينة بالشراريب، وقد نسقت معها صندلاً ذهبياً كعب عال وعقداً طويلاً وبعض المجوهرات الناعمة.



من نانسي عجرم إلى دانييلا رحمة شاهدي أبرز اطلالات النجمات العربيات هذا الأسبوع بتصاميم أزياء متنوعة، منها الكاجوال ومنها الرسمي، واختاري الأكثر أناقة برأيك.







