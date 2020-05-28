فساتين مريحة ومحتشمة للمشاوير اليومية من أنجلينا جولي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - أنجلينا جولي Angelina Jolie تعبتر واحدة من نجمات هوليوود الأكثر أناقة. وقد تميّزت بأسلوبها الخاص في الموضة، الذي لا يشبه أسلوب أحد آخر، فهي ميّالة بطبعها إلى اعتماد التصاميم الناعمة لكن الجذابة في الوقت ذاته، التي تناسبها وتناسب قومها النحيف.

وفي المشاوير اليومية أيضاَ لأنجلينا أسلوبها الخاص، حيث أنها تميل إلى اعتماد التصاميم الكاجوال والمريحة بألوان حيادية بعيدة عن البهرجة. ومن القطع المفضلة بالنسبة لها، هي تصاميم الفساتين المنسدلة الواسعة، والتي غالباً ما تكون محتشمة أيضاً. وقد جمعنا لك بالصور أبرز هذه الفساتين، لتستوحي بعض الأفكار العملية والأنيقة في الوقت ذاته.





فستان أبيض بقصة الجلابية نسقته أنجلينا بأسلوب ناعم:

فستان ماكسي بليسيه نسقته أنجلينا جولي بطريقة أنيقة





لوك صباحي ناعم أطلت به أنجلينا جولي Angelina Jolie وقد اعتمدت فيه فستان ماكس بقصة واسعة باللون الأبيض بتصميم مستوحى من الجلابية ومصنوع من قماش قطني مرهف. وكانت قد نسقت معه حقيبة يد باللون الزهري الفاتح من فالنتينو Valentino وصندل من دون كعب، ونظارات شمسية بإطار مستدير.

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إطلالة أنيقة في فستان أسود اعتمدته أنجلينا جولي:

اعتمدت أنجلينا جولي فستان ماكسي أسود



إطلالة مميزة نسقتها أنجلينا جولي Angelina Jolie جمعت فيها بين الأناقة والأسلوب العملي المريح، حيث أنها اختارت فستان ماكسي باللون الأسود بقصة واسعة ومنسدلة من قماش الشيفون، وله تفاصيل من الدانتيل عند منطقة الصدر أضفت عليه لمسات أنثوية ناعمة، وقد نسقت معه حذاء أسود كعب عال وحقيبة يد من الجلد بحجم متوسط، ونظارات شمسية بتصميم كلاسيكي.

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لوك ناعم ذو طابع شرقي نسقته أنجلينا جولي:

أنجلينا جولي في فستان منسدلة باللون البيج





نسقت أنجلينا جولي Angelina Jolie إطلالة ذات طابع شرقي في أحد المشاوير اليومية، وقد اختارت فيها فستانا ناعما منسدلا باللون الأبيض السكري، ومن فوقه نسقت شالا طويلا من فوقه من نفس اللون، وأكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد باللون البيج من سانت لوران Saint Laurent وحذاء باليرينا مزين بالأربطة ونظارات شمسية بقصة الطيار.

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أنجلينا جولي متألقة في فستان أبيض مستوحى من السبعينات:

فستان أبيض ناعم نسقته أنجلينا مع حقيبة يد من فالنتيتو



شاهدنا أنجلينا جولي Angelina Jolie في باريس، وقد نسقت إطلالة رائعة باللون الأبيض، استوحتها من حقبة السبعينات في فستان بليسيه ماكسي أكمامه طويلة وتنورته منسدلة. وقد زينت خصره بحزام عريض من الجلد باللون البني، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من نفس لوك الزنار وحذاء أنيق كعب عال باللون البيج، ونظارات شمسية كبيرة باللون الأسود وأقراط لافتة.





فساتين مريحة ومحتشمة للمشاوير اليومية من أنجلينا جولي Angelina Jolie جمعناها لك بالصور، لتستوحي بعض الإطلالات المميزة وتتألقي بأسلوب أنثوي ومريح.

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