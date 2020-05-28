آخر صيحات القميص بطرق تنسيقه الجذابة تسيطر على موضة صيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - يُعدّ القميص من قطع الأزياء الأكثر كلاسيكية ووجوداً على ساحة الموضة العالمية في مختلف المواسم؛ حيث إنه من السهل تنسيقه لمختلف الإطلالات النهارية والمسائية، سواء مع التنورة أو البنطلون، شرط أن تعرف المرأة تنسيق الإكسسوارات المناسبة التي تليق بـ«اللوك» العام.
ولصيف 2020، يُعتبر القميص واحداً من آخر الصيحات المتعلقة بالموضة والأزياء، حيث رصدناه بطرق تنسيق جذابة متنوعة على منصات عروض أزياء أهم العلامات التجارية ضمن أسابيع الموضة، فجاء بتصميمات بسيطة وأنيقة وأخرى مزرركشة وراقية.
تابعي معنا اليوم آخر صيحات القميص التي رصدناها على منصات العروض، بالإضافة إلى طرق تنسيقه الأجمل لصيف 2020؛ كي تكوني على الموضة، وتواكبي العصرية.
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آخر صيحات القميص من عروض صيف 2020
آخر صيحات القميص مع التنورة موضة صيف 2020
لإطلالة أنثوية مفعمة بالأناقة الرقيقة والناعمة، لا تتخلي أبداً عن القميص، وبالأخص أسلوبه العصري الذي طرحته العديد من العلامات التجارية لصيف 2020. قدمت علامة جيفينشي «Givenchy» القميص الأنيق من الحرير والكشاكش الناعمة على الأكتاف منسقةً إياه مع التنورة الدنيم، في إطلالة تجمع بين الأسلوب الكاجوال والأنيق.
كما لفتنا القميص الأبيض الكلاسيكي، الذي تشتهر به دار كارولينا هيريرا «Carolina Herrera»، من خلال تنسيقه مع تنورة بطبعات الورود الكبيرة والحزام العريص لإطلالة أنثوية أنيقة في صيف 2020. نسقي الإطلالة مع حذاء بكعب «stiletto» لاستكمالها بكل رقي.
آخر صيحات القميص مع البنطلون موضة صيف 2020
ظهر القميص بأسلوب أنيق وجذاب من خلال تنسيقه مع البنطلون، وبالأخص الخصر العالي منه، على العديد من منصات عروض صيف 2020. جاء القميص بطبعات الورود الأنثوية وأكمام واسعة بالكشاكش منسقاً مع بنطلون من الدنيم الممزق لدى جيفينشي «Givenchy» لإطلالة ترندي. كذلك، يمكن تنسيق القميص مع البنطلون لصيف 2020 من خلال إطلالة كاملة بلون موحد، وقد أعجبنا «اللوك» على عارضة بوس «Boss» باللون الأبيض منسقةً معها حذاءً مفتوحاً دون كعب لإطلالة صيفية بامتياز.
تناسب إطلالة القميص والبنطلون المرأة القوية والرصينة العاشقة للأناقة الراقية.
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