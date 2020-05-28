قفاطين وعبايات للحوامل من بسمة آل عيسى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - جمعنا للمحجبات الحوامل مُحبات الإطلالات الأنيقة والعصرية بعض الخيارات والأفكار المميزة لإطلالاتهن من مُدوِّنَة الموضة والجمال بسمة آل عيسى.



قفاطين للحوامل

قفاطين مطرزة



تعتبر القفاطين من أهم قطع الأزياء في للمرأة المحجّبة تحديداً؛ إذ تتميز بالاحتشام والأناقة، لذا يمكنك التأنق بقفطان سكري مزين بوشاح مليء بالتطريزات الذهبية ومصمم بحزام أبيض بحواف بنية، أو التجمل بقفطان سماوي ناعم بتطريزات فضية، أو قفطان بنفسجي تكسوه التطريزات والنقوش الذهبية من المنتصف وعلى الأكمام على غرار بسمة آل عيسى.

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عبايات من بسمة آل عيسى

عبايات



لعبايات أنيقة يمكنك ارتداء عباية بنفسجية مزينة من المنتصف بالذهبي، أو الظهور بعباية خضراء مزينة من الأطراف بالخطوط الذهبية اللامعة على طريقة بسمة آل عيسى، أو اختيار عباية بيضاء مزينة بالأسود والذهبي بطريقة شبابية ناعمة.