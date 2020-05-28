تنسيقات الكيمونو للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - الكيمونو من أكثر صيحات الأزياء رواجًا خلال الفترة الحالية، لا سيّما للمحجبات؛ حيث يُسهِّل عليهن البحث عن تصميم مثالي يُكمل أناقتهن ويحافظ على احتشامهن في الوقت نفسه، لذا جمعنا لكنَّ اليوم عدة أفكار لارتدائه.



تنسيق الكيمونو بشكل شبابي بسيط



الكيمونو قطعة لافتة في حدِّ ذاته، وارتداؤه يُجبرك على مراعاة البساطة في القطع التي تنسّقينها معه، ويمكنك اختياره مع جميع موديلات التنانير، ومن الأفضل ارتداؤه قصيرًا مع التنورة الواسعة والطويلة، أو الظهور بالكيمونو الطويل والواسع مع التنّورة الضيقة، حيث يغطي معالم جسمك، وسيظل مبرزًا أناقة إطلالتك النهائية، وللمشاوير العملية اختاري تصميمًا قصيرًا ونسقيه مع بناطيل الجينز أو التنانير الطويلة، والتيشيرتات الخفيفة، ولأناقة مثالية؛ اختاري حجابك بشكل بسيط ولون واحد، أو اختاري الكيمونو الطويل المصنوع من الحرير الخفيف، وارتديه مع الجينز الضيق والقميص الكلاسيكي الأبيض.

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لاختيار الكيمونو في المناسبات البسيطة

لاختيار الكيمونو في المناسبات البسيطة



تناسب قطع الكيمونو مختلف الإطلالات، لذلك عليكِ انتقاؤه بالشكل الذي يناسب ذوقك وشخصيتك، وإن كنتِ تحرصين على مواكبة خطوط الموضة؛ فارتدي قطعة الكيمونو المستوحاة من الزخارف اليابانية التي تُعيده لجذوره الأصلية؛ كونه أحد الأزياء الشعبية في اليابان، وذلك مع حجاب من الحرير الناعم بلون مطابق للون زخارف الكيمونو، وفستان بلون حيادي، ويمكنك اختياره بالشراشيب التي يطغى عليها اللون الأسود والزخارف والخامات الرقيقة، مثل الدانتيل، مع فستان بسيط ضيق.

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